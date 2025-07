Hamburg (ots) -Castrol, einer der weltweit führenden Anbieter von Schmierstoffen, hat eine deutschlandweite Kampagne ins Leben gerufen, um Autofahrer für regelmäßige Ölstandskontrollen zu sensibilisieren. Seit März und bis Oktober ist Castrol mit Plakaten, die zum Ölstand-Check aufrufen, im Bereich der Waschstraßen von rund 600 Aral-Tankstellen mit REWE To Go-Konzept vertreten. Autobesitzer sollen dadurch motiviert werden, ihre Wartezeit für einen prüfenden Blick unter die Motorhaube zu nutzen.Sicherheit beginnt mit dem richtigen ÖlDie Experten von Castrol empfehlen Autobesitzern und vor allem Auto-Urlaubern, besonders zur Sommer- und Urlaubszeit einen Kontrollblick auf die Ölstände zu werfen. Denn in Deutschland fährt jedes fünfte Auto mit zu wenig Motorenöl. Das kann zu erhöhtem Verschleiß und Leistungsverlust des Motors führen und im schlimmsten Fall schwere Motorschäden verursachen. Auch die Verwendung des falschen Motorenöls kann die Partikelfilter moderner Diesel-Pkws belasten und zu einem erhöhten Kraftstoffverbrauch führen. Einfache Kontrollmaßnahmen können diese Risiken jedoch erheblich minimieren. Mit der laufenden Kampagne möchte Castrol vor allem das Bewusstsein der Endverbraucher schärfen. Eine regelmäßige Kontrolle der Füllstände - ob Brems- oder Kühlflüssigkeit, Motorenöl oder Scheibenwischwasser - sowie das rechtzeitige Nachfüllen sind essenziell, um die Lebensdauer des Motors zu verlängern.Motor schützen durch den Ölstand-Check an Aral-WaschstraßenDie Castrol Plakate mit der Aufschrift "Jetzt Öl checken" an den kooperierenden Aral-Waschstraßen bieten eine ideale Umgebung, um Autofahrer direkt und in einer geeigneten Situation anzusprechen. Während das Fahrzeug gereinigt wird, können sich die Autofahrer in der Wartezone informieren und ihren Ölstand überprüfen. Über einen QR-Code auf den Plakaten können sie auf den Castrol Ölfinder zugreifen, das passende Motorenöl auswählen und es im Aral-Shop erwerben.Mit dieser Kampagne setzt Castrol ein Zeichen für mehr Sicherheit und Langlebigkeit von Motoren. Bianca Rösler, Geschäftsführerin von Castrol Germany, betont: "Unser Ziel ist es, Autofahrern die Wichtigkeit von Motorenöl näherzubringen und sie dabei zu unterstützen, mit dem richtigen Produkt jederzeit auf der sicheren Seite zu sein."Weitere Informationen finden Sie unter castrol.com/de oder direkt an Ihrer nächsten Aral Tankstelle mit REWE To Go-Konzept.Über CastrolCastrol, eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken, kann auf eine stolze Tradition der Innovation zurückblicken. Unsere Leidenschaft für Leistung, kombiniert mit einer Philosophie der partnerschaftlichen Zusammenarbeit, hat es Castrol ermöglicht, Schmierstoffe und Fette zu entwickeln, die seit mehr als 125 Jahren den technologischen Fortschritt zu Lande, in der Luft, zu Wasser und im Weltraum begleitet haben.Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kunden und Verbraucher in der Automobil- und Schiffbaubranche sowie im Industrie- und Energiesektor. Die Produkte unserer Marke sind weltweit für Innovation und hohe Leistung bekannt. Dies erreichen wir durch unsere Verpflichtung zu Premiumqualität und Spitzentechnologie. Weitere Informationen erhalten Sie unter:Castrol Deutschland (https://www.castrol.com/de_de/germany/home.html)Pressekontakt:Tanja LeePR ManagerinBrand Pier GmbHZirkusweg 2Astraturm, 7. Stock20359 HamburgE-Mail: tanja.lee@brand-pier.comInternet: brand-pier.comOriginal-Content von: Castrol Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161282/6080929