ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Die "Dreamlifter"-Flüge des Flugzeugbauers, die zum Transport von Strukturteilen der Boeing 787 genutzt würden und eine enge Korrelation zu den Produktionsraten der 787 hätten, seien in den vier Wochen bis zum 9. Juli um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, schrieb Gavin Parsons in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Die US-Zölle zeigten noch keine negativen Auswirkungen./rob/gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2025 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





