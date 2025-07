© Foto: Carolyn Kaster - AP Images

Peter Thiels Krypto-Börse Bullish will an die NYSE - trotz 349 Millionen US-Dollar Quartalsverlust. Was hinter dem Börsengang steckt und warum das Timing strategisch ist.Die Kryptobörse Bullish, unterstützt von Tech-Milliardär Peter Thiel, hat am Freitag offiziell ihren Börsengang in den USA beantragt. Trotz eines Quartalsverlusts von 349 Millionen US-Dollar will das Unternehmen unter dem Ticker "BLSH" an der New York Stock Exchange debütieren und setzt damit ein weiteres Zeichen für die Renaissance des Krypto-Sektors an den öffentlichen Kapitalmärkten. Bullish wurde 2021 als Spin-off von Block.one gegründet und zählt neben Thiel auch Nomura, Mike Novogratz und weitere prominente Investoren …