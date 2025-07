- Unmittelbares Anschlussbohrprogramm angekündigt

Vancouver B.C., 21. Juli 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. ("Terra" oder das "Unternehmen") (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich, die Ergebnisse des Winterbohrprogramms 2025 bekannt zu geben und aktuelle Informationen zum bevorstehenden Sommerbohrprogramm auf dem Uranprojekt South Falcon East (das "Konzessionsgebiet"), dem Standort der Uranlagerstätte Fraser Lakes B, bereitzustellen.

Das Konzessionsgebiet liegt 18 km außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 km östlich des ehemaligen Uranbergbau- und Uranverarbeitungsbetriebs Key Lake (Abbildung 1). Das Unternehmen unterzeichnete im Oktober 2022 eine Optionsvereinbarung mit der Firma Skyharbour Resources Ltd. ("Skyharbour"), um sich im Rahmen eines Earn-ins bis zu 75 % der Anteile am Konzessionsgebiet zu sichern.

Analyseergebnisse des Winterbohrprogramms 2025

Zwischen 16. Februar und 26. März 2025 absolvierte das Unternehmen ein hubschraubergestütztes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet South Falcon East. Im Bereich der Lagerstätte Fraser Lakes B wurden sieben Diamantbohrlöcher über insgesamt 1.927 m niedergebracht. Die ersten Ergebnisse dieser Bohrlöcher wurden in den Pressemeldungen vom 10. März 2025 und 1. April 2025 veröffentlicht.

Während des Winterbohrprogramms wurden 682 Proben zur geochemischen Analyse beim geoanalytischen Labor des Saskatchewan Research Council in Saskatoon (Saskatchewan) eingereicht. Die vorliegenden Ergebnisse wurden in Tabelle 1 zusammengefasst.

Die Ergebnisse lassen mehrere mächtige Zonen mit einer Uranmineralisierung in den Bohrlöchern SF0063, SF0065, SF0066 und SF0067 erkennen. Die Bohrungen dienten der Erprobung einer mutmaßlichen von Nordwesten nach Südosten streichenden Verwerfung, die die Uranlagerstätte Fraser Lakes B durchschneidet (Abbildung 2). Das östlichste Bohrloch, SF0065, durchteufte 18,1 m mit 0,03 % U3O8, einschließlich eines Teilabschnitts von 1,6 m mit 0,12 % U3O8. Eine weitere Durchörterung in diesem Bohrloch ergab 0,13 % U3O8 auf 0,51 m, enthalten in einem Abschnitt von 3,72 m mit 0,09 % U3O8.

Das nördlichste Bohrloch, SF0067, enthielt 3,87 m mit 0,05 % U3O8, einschließlich eines Teilabschnitts von 0,5 m mit 0,17 % U3O8. Dieser 0,5-m-Abschnitt ist die beste Probe aus dem Programm. In diesem Bohrloch wurde ein weiterer Abschnitt mit 0,03 % U3O8 auf 8,05 m, einschließlich 0,16 % U3O8 auf 0,5 m, durchteuft. Die besten Durchörterungen des Programms, die zu den besseren Abschnitten in puncto Gehalt und Mächtigkeit in der Lagerstätte zählen, sind nach Norden und Osten offen.

Im Vergleich zu den zuvor veröffentlichten äquivalenten Uranergebnissen (% eU3O8) der Gammamessungen im Bohrloch weisen die Laborergebnisse generell auf mächtigere Abschnitte mit einer Mineralisierung hin, die höhere Gehalte aufweist als die, die bei den Gammamessungen ermittelt wurden. Es ist nicht unerwartet oder ungewöhnlich, dass die Laborergebnisse höher ausfallen als die äquivalenten Gammaergebnisse. Die Gehalte sind im Schnitt um 5 % bis 30 % höher, wobei die große Schwankungsbreite darauf zurückzuführen ist, dass es sich um Gesamtgehalte handelt und sich eine kleine Abweichung des Gehalts als größere scheinbare Schwankung auswirkt.

Nachstehend die vollständige Tabelle der Bohrergebnisse:

Tabelle 1: Ergebnisse (% U3O8) der Winterbohrungen 2025 in der Lagerstätte Fraser Lakes B auf dem Uranprojekt South Falcon East

Die typischen Indikatorelemente, die den Weg zu einer Uranmineralisierung im Becken weisen könnten, nämlich Kobalt (Co), Nickel (Ni), Kupfer (Cu), Blei (Pb) und Zink (Zn), konnten allesamt mit erhöhten Werten im Metasedimentpaket, in dem die mineralisierten Pegmatite lagern, ermittelt werden, insbesondere Co und Ni. Erhöhte Pb-Werte stehen in engem Zusammenhang mit erhöhten Urangehalten. Bohrloch SF0067 enthielt einige der höheren Indikatorelementwerte und liefert damit einen weiteren Vektor nach Norden.

"Die Analyseergebnisse des Winterbohrprogramms sind sehr ermutigend", meinte Trevor Perkins, Vice President of Exploration bei Terra Clean Energy Corp. "Die mächtigen mineralisierten Abschnitte in den Pegmatiten und dem graphitischen Sedimentpaket sind ein sehr gutes Zeichen. Und dass sich die Gehalte gegen Norden hin entlang der Nordwest-Verwerfung verbessern, zeigt, dass wir uns in die richtige Richtung für eine höhergradige Entdeckung bewegen", so Herr Perkins weiter.

"Diese Ergebnisse gehören zu den besten Bohrergebnissen, die wir bis dato bei South Falcon erzielt haben", sagte Greg Cameron, CEO von Terra Clean Energy. "Die Bohrungen lieferten mehrere Durchörterungen und die Tatsache, dass wir Uranwerte, die dem etablierten Gehalt der Lagerstätte entsprechen, auf 18 Metern ermitteln konnten, ist eine äußerst bedeutende und positive Entwicklung. Mehrere Bohrlöcher lieferten höhere Gehalte, unter anderem bis zu 466 % über dem Durchschnittsgehalt der Lagerstätte. Diese Ergebnisse bestätigen, dass unser Plan zur Erweiterung des Umfangs und Erhöhung des Gehalts der Lagerstätte sowohl fundiert als auch überzeugend ist. Die Bohrungen werden nahezu umgehend fortgesetzt und wir sehen den Ergebnissen der nächsten Phase mit Spannung entgegen", so Herr Cameron abschließend.

Sommerbohrprogramm 2025

Das Unternehmen plant für den Hoch- und Spätsommer 2025 ein umfangreiches Anschlussbohrprogramm mit einer Gesamtlänge von etwa 2.500 Metern. Ziel ist es, ein im Winterprogramm 2025 ausgewiesenes Gebiet zu erkunden, bei dem vermutet wird, dass sich hier eine nord-nordwestlich verlaufende spröde Struktur, eine nach Norden abfallende Struktur mit starker Tonalteration und mineralisierte Pegmatite mit hydrothermaler Hämatitalteration in graphitischem pelitischem Gneis überschneiden. Damit befinden sich viele der Indikatoren, die als Schlüsselkomponenten für eine hochgradige Uranmineralisierung angesehen werden, an derselben Stelle.

Es ist allgemein anerkannt, dass für höhergradige Uranlagerstätten im Athabasca-Becken mehrere Schlüsselindikatoren erforderlich sind:

- Graphitische Metasedimente

- Spröde reaktivierte Grundgebirgsstrukturen

- Reduzierende Flüssigkeit (angezeigt durch Tonalteration)

- Oxidierende Flüssigkeit (angezeigt durch Hämatitalteration, transportiert Uran)

Alle diese Merkmale wurden nun im Gebiet der Lagerstätte Fraser Lakes B identifiziert. Der Ort, an dem sie sich vermutlich überschneiden, gilt als vorrangiges Zielgebiet für die Entdeckung einer höhergradigen, diskordanzgebundenen Uranlagerstätte im Grundgebirge und weiterer mineralisierter Pegmatite.

Das bevorstehende Programm umfasst ein helikoptergestütztes Bohrprogramm mit sieben bis zehn Diamantbohrlöchern, das sich auf ein Gebiet etwa 120 bis 150 m nördlich der Bohrlöcher SF0063, SF0065, SF0066 und SF0067 konzentriert, die im Rahmen des Winterprogramms abgeschlossen wurden (Abbildung 2). Das Sommerfeldprogramm wird voraussichtlich Anfang bis Mitte August aufgenommen und etwa vier bis fünf Wochen dauern. Die Kampagne wird von Terralogic Exploration Inc. unter der Aufsicht von Mitarbeitern von Terralogic und von C. Trevor Perkins, Vice President Exploration von Terra Clean Energy, durchgeführt. Die Arbeiten werden von einem lokal angemieteten Camp aus erfolgen, wobei die täglichen Bohrarbeiten durch Hubschrauber unterstützt werden. Das voraussichtliche Budget für dieses Programm beläuft sich auf 2,0 Millionen C$.

"Wir freuen uns darauf, die Arbeiten wiederaufzunehmen und den Bereich zu untersuchen, in dem die Tonalteration die mineralisierte Zone und das graphithaltige Sedimentpaket durchschneidet", so Trevor Perkins, Vice President of Exploration von Terra Clean Energy Corp. "Dies ist ein äußerst vielversprechendes Ziel, da es viele der wichtigsten Merkmale vereint, die mit den bekannten diskordanzgebundenen Lagerstätten innerhalb und im Umfeld des Athabasca-Beckens in Verbindung stehen", fuhr Herr Perkins fort.

Abbildung 1: Lage des Uranprojekts South Falcon East - östliches Athabasca-Becken, Saskatchewan, Kanada

Abbildung 2: 2025 - Geplantes Sommerbohrgebiet und abgeschlossene Winterbohrlöcher im Uranprojekt South Falcon East

Über das Projekt South Falcon East

Das Projekt South Falcon East ist ein Uranexplorationsprojekt im südöstlichen Teil des Athabasca-Beckens und entspricht einem Teilbereich des ehemaligen Projekts South Falcon von Skyharbour Ltd. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 12.464 Hektar und befindet sich 18 Kilometer außerhalb des Athabasca-Beckens, rund 50 Kilometer östlich der Mine Key Lake.

Das Projekt South Falcon East beherbergt die Uran-Thorium-Lagerstätte Fraser Lakes B, in der sich historische Mineralressourcen* im Umfang von 6,9 Mio. Pfund U3O8 (vermutete Kategorie) mit einem U3O8-Gehalt von 0,03 % sowie 5,3 Mio. Pfund ThO2 (vermutete Kategorie) mit einem Gehalt von 0,023 % ThO2 befinden. Die bisher entdeckte Uran- und Thoriummineralisierung lagert in oberflächennahem Metasedimentgestein und Pegmatiten; sie weist einige klassische Eigenschaften typisch für im Grundgestein lagernde Lagerstätten vom Athabasca-Typ auf und steht mit gut ausgebildeten EM-Leitern in Zusammenhang.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy (ehemals Tisdale Clean Energy) ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East, das eine vermutete historische Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* innerhalb der Uranlagerstätte Fraser Lakes B beherbergt. Das Projektgelände liegt im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

"Greg Cameron"

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43- 101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

