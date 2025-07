Dr. Alaa Murabit, TIME100-Preisträgerin, ehemalige Mitarbeiterin der Gates Foundation und weltweit führende Expertin für globale Sicherheit, wird den Bereich "Nachhaltiges Wachstum" von 500 Global in Schwellenländern leiten und das Engagement des Unternehmens für mehr Mischfinanzierungen und öffentlich-private Investitionsmodelle vorantreiben, die Innovation und eine inklusive wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen.

500 Global, eines der weltweit aktivsten Venture-Capital-Unternehmen1 gab heute die Ernennung von Dr. Alaa Murabit zum Managing Partner für nachhaltiges Wachstum bekannt. Sie wird den Bereich "Nachhaltiges Wachstum" des Unternehmens leiten, der gegründet wurde, um die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit durch die Mobilisierung von Kapital und Kompetenzen in den Bereichen Klima, Gesundheit und menschliche Entwicklung in Grenzmärkten und Schwellenländern zu stärken.

Der Bereich "Nachhaltiges Wachstum" von 500 Global zielt darauf ab, Finanzierungsstrategien, Bildungsprogramme, Beratungsplattformen und katalytische Initiativen zu entwickeln, die öffentliches, privates und philanthropisches Kapital zusammenbringen, um nachhaltige wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

Dr. Alaa Murabit ist eine weltweit anerkannte Expertin für Gesundheit, Klima, nachhaltige Entwicklung und integrative Sicherheit. Sie hat politische Maßnahmen und Finanzierungen mitgestaltet, die sich auf über 193 Länder ausgewirkt haben, spielte eine entscheidende Rolle bei der Erstellung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und mobilisierte über 25 Milliarden US-Dollar für globale Gesundheit, Nachhaltigkeit und Sicherheit. Dr. Alaa Murabit leitete Phase Minus 1, war CEO von IMPACT2030 und hat zuletzt zwei innovative Finanzierungsplattformen ins Leben gerufen und ein 300 Millionen US-Dollar schweres globales Jahresportfolio bei der Gates Foundation geleitet, das sich auf die Bereiche Gesundheit von Müttern und Kindern, Klima- und Gesundheitssicherheit sowie Innovation konzentriert.

"Wirtschaftliche Entwicklung war schon immer ein Ergebnis der Investitionen von 500 Global, und wir freuen uns, dass Dr. Alaa Murabit zu uns gekommen ist, um diese Wirkung zu vervielfachen. Ihre Ernennung bekräftigt den wachsenden globalen Konsens, dass Risikokapital, wenn es auf nationale Prioritäten abgestimmt und durch Mischfinanzierungen und öffentlich-private Partnerschaften risikoreduziert wird, als Katalysator für integratives Wachstum und langfristige Entwicklungswirkung dienen kann." Courtney Powell, COO Managing Partner bei 500 Global

In einer Zeit, die von Klimakatastrophen, geopolitischer Instabilität und wachsender Ungleichheit geprägt ist, ist der Bedarf an widerstandsfähigen, inklusiven Wirtschaftssystemen größer denn je. Die Ernennung von Dr. Alaa Murabit signalisiert einen strategischen Wandel in den Schwellenländern: weg von fragmentierten, kurzfristigen Investitionen hin zu langfristiger Wertschöpfung durch Mischfinanzierungen, öffentlich-private Partnerschaften und gemeinsam geschaffene nationale Innovationsinfrastrukturen. Ihre Führungsrolle wird die Möglichkeiten von 500 Global erweitern, mit Staatsfonds, Regierungen, Entwicklungsfinanzierungsinstitutionen und philanthropischen Organisationen zusammenzuarbeiten, um durch die Risikominderung von Investitionen und Innovationen ein inklusives Wirtschaftswachstum zu fördern. Sie wird ihren Sitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, haben.

500 Global engagiert sich seit 2010 für die Entwicklung von Ökosystemen. In enger Zusammenarbeit mit nationalen Geldgebern wie der Georgia Information and Technology Agency und Sanabil Investments (einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des saudischen Public Investment Fund) hat das Unternehmen seine Investmentthese durch die gemeinsame Schaffung einer lokalisierten Risikokapitalinfrastruktur zur Bewältigung lokaler Herausforderungen und zur globalen Skalierung von Lösungen verankert und weiterentwickelt.

2023 veröffentlichte das Unternehmen den "Rise Report", in dem 30 aufstrebende Volkswirtschaften vorgestellt wurden die 30 größten und am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften außerhalb der USA und Chinas -, darunter Mexiko, Ägypten, Saudi-Arabien, Indien, Südkorea und weitere Länder, in denen 500 Global bereits präsent ist. Der Bericht untersuchte potenzielle Finanzierungslücken für Risikokapital und forderte Investoren und politische Entscheidungsträger auf, gemeinsam daran zu arbeiten, globale Risikokapitalökosysteme zu fördern, die die nationale Entwicklung, das Wirtschaftswachstum und die Widerstandsfähigkeit vorantreiben.

Mit der Ernennung von Dr. Alaa Murabit verdoppelt 500 Global seine Anstrengungen, ersetzt fragmentierte Entwicklungsbemühungen durch skalierbare öffentlich-private Finanzierungsstrategien und schafft die Voraussetzungen für eine nachhaltige wirtschaftliche Transformation.

"Allzu oft erreicht globales Kapital die Gemeinden zu spät oder gar nicht. Wir müssen Finanzierungssysteme neu gestalten, die lokale Innovationen priorisieren, Risiken gerechter verteilen und Investitionen auf nachhaltige, inklusive Ergebnisse ausrichten. 500 Global zeigt, was möglich ist, wenn wir neu überdenken, wie Kapital sowohl den Menschen als auch dem Planeten dient. Ich freue mich darauf, diese Vision weltweit voranzutreiben." Dr. Alaa Murabit, Managing Partner für Nachhaltiges Wachstum bei 500 Global

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. US-Dollar2 die in Gründer investiert, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir konzentrieren uns auf Märkte, in denen Technologie, Innovation und Kapital langfristigen Wert schaffen und das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung vorantreiben können. Wir arbeiten eng mit wichtigen Stakeholdern zusammen und beraten Regierungen dabei, wie sie unternehmerische Ökosysteme und die wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern am besten unterstützen können. 500 Global hat über 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und in über 150 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar investiert (einschließlich privater, börsennotierter und ausgegliederter Unternehmen)3

