BANGKOK, THAILAND / ACCESS Newswire / 21. Juli 2025 / Spacely AI, ein in Bangkok ansässiges Start-Up-Unternehmen, das Architektur und Innenarchitektur mit generativer KI innoviert, hat im Rahmen einer Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von PropTech Farm Fund III, an der sich auch Wannaporn Phornprapha (Managing Director von P Landscape Co., Ltd.), Ted Poshakrishna Thirapatana (Gründer von UTC Holdings Co., Ltd.) und Mek Srunyu Stittri (ehemaliger VP Engineering von GitLab) beteiligten, Finanzmittel in Höhe von 1 Mio. USD aufgebracht. In der Pre-Seed-Phase vor dieser Finanzierungsrunde konnte Spacely AI bereits die Firma SCB 10X für eine Beteiligung gewinnen. Mit dem frischen Kapital ist das Unternehmen nun in der Lage, seine Produktentwicklung zu forcieren und sich ein Standbein in den wichtigsten Weltmärkten aufzubauen.

Infografik zur Seed-Finanzierungsrunde von Spacely AI

Spacely AI sieht es als seine Aufgabe, Architekten dabei zu helfen, ihr Auftragsvolumen zu vergrößern, Kreativitätspotenziale freizusetzen und kostengünstiger zu arbeiten. Die Cloud-Suite umfasst KI-Rendering-Tools für Innen- und Außenräume, intuitive Bildbearbeitungstools, virtuelles Staging mit KI sowie eine automatische 3D-Modellgenerierung. Die Plattform ist über Extension Warehouse vollständig in SketchUp integriert und unterstützt auch andere führende CAD-Tools, sodass Fachleute mit den Tools von Spacely AI direkt in der ihnen vertrauten Software arbeiten können.

"Jedes Architekturbüro gestaltet seinen Workflow auf Basis künstlicher Intelligenz völlig neu", weiß Paruey Anadirekkul, CEO von Spacely AI. "Der Erfolg hängt mittlerweile davon ab, wie rasch man sich anpasst - zumal ja auch die Kunden selbst bereits mit diesen Tools experimentieren."

Der Erlös aus dem Seed-Programm fließt einerseits in die Markteinführung der zukunftsweisenden 2D-zu-3D-Automatisierungs-Engine von Spacely AI, die bis zu 80 Prozent der manuellen Konzeptarbeit überflüssig macht, und andererseits in den Aufbau einer Marktpräsenz in den USA sowie in die Ausstattung der internationalen Partner mit Vertriebs- und Co-Marketing-Ressourcen.

"Mittlerweile bestimmt die Schnelligkeit des Entwurfs, wie schnell ein Deal ausgehandelt wird", so Fredrik Bergman, CEO von PropTech Farm. "Wir von PropTech Farm sind der Meinung, dass die sofortige Visualisierung von Spacely AI aus unentschlossenen Interessenten entschlossene Käufer macht - lange bevor der erste Ziegel sitzt."

Wannaporn Phornprapha, Managing Director von P Landscape Co., Ltd., fügt hinzu: "Die Arbeitsabläufe im Bereich der Planung können sich quälend in die Länge ziehen. Spacely AI zeigt, wie man mit Technologie Zeit und Energie sparen kann, um das erledigen zu können, was wirklich wichtig ist."

Im vergangenen Jahr hat Spacely AI seinen Umsatz um das Zehnfache gesteigert, mehr als 1.500 Architektur- und Innenarchitekturbüros in über 50 Ländern unterstützt und mehr als zwei Millionen individuelle Renderings erstellt. Das Unternehmen wurde zwischenzeitlich mit dem 1. Platz beim Krungsri Finno Efra Accelerator, dem People's Choice Award beim Paddle AI Launchpad, dem 2. Platz bei der SketchUp Innovation Challenge, dem 1. Platz bei der Property Portal Watch Conference und dem 2. Platz in der Asia Startup Arena ausgezeichnet sowie unter die Top Ten des Echelon Top 100-Rankings für Südostasien gereiht. Das Technikportal The Verge hat Spacely AI vor kurzem als eines der meistempfohlenen KI-Tools für Designprofis bezeichnet.

Spacely AI möchte Architekten, Innenarchitekten und Fachleute aus der Immobilienbranche dazu animieren, die KI in ihre Arbeitsabläufe zu integrieren und einen neuen Standard in puncto Geschwindigkeit und Kreativität zu erleben. Starten Sie eine kostenlose Testversion oder buchen Sie eine Live-Demo unter spacely.ai. Gemeinsam werden Spacely AI und seine Mitglieder Engpässe beseitigen, den Anstoß für mutige Ideen geben und Projekte rascher zum Erfolg führen.

Über Spacely AI

Spacely AI ist ein SaaS-Unternehmen, das die Sparten Architektur, Planung und Bau mit generativer KI unterstützt. Spacely AI hat es sich zur Aufgabe gemacht, Planungsexperten Tools an die Hand zu geben, mit denen das Auftragsvolumen vergrößert, Kreativitätspotenziale freigesetzt und Projektkosten eingespart werden können.

Über PropTech Farm

PropTech Farm ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich an aufstrebenden Technologieunternehmen des Immobiliensektors im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa beteiligt. Das Unternehmen wird von einem erfahrenen Team unterstützt, das eine entsprechende Erfolgsbilanz von Exits vorweisen kann. Sein Interesse gilt vor allem Start-ups, die alle Bereiche der Gebäudeerrichtung grundlegend verändern - von der Planung über den Bau bis hin zur Immobilienverwaltung und Energieoptimierung. PropTech Farm kombiniert praxisrelevanten Support mit globalen Netzwerken, um Gründern bei der Skalierung innovativer Lösungen in komplexen, wachstumsstarken Märkten zu helfen.

PropTech Farm Fund 3 ist als Teilfonds von Florissant VCC strukturiert und wird von Swiss-Asia Financial Services gemanagt.

