Romantik Hotels & Restaurants AG Frankfurt am Main Einladung zur 15. ordentlichen Hauptversammlung

(digital & in Präsenz) der Romantik® Hotels & Restaurants AG

Friedrich-Ebert-Anlage 18, 60325 Frankfurt am 20.08.2025, 10.00 Uhr MESZ

Sehr geehrter Romantik Aktionär, hiermit laden wir Sie als Vorstand, frist- und formgerecht laut § 17 der Satzung der Romantik® Hotels & Restaurants AG, zur 15. ordentlichen Hauptversammlung am 20. August 2025 ein. Die 15. ordentliche Hauptversammlung findet als hybride Hauptversammlung statt. Vorstand und Teile des Aufsichtsrats werden sich in den Geschäftsräumen der Gesellschaft gemeinsam mit dem beurkundenden Notar einfinden. Die rechtliche Grundlage hierfür wurde in der Satzung der Gesellschaft, § 19 Abs. 2 geregelt. Tagesordnung der 15. ordentlichen (hybriden) Hauptversammlung am Mittwoch, den 20. August 2025, ab 10 Uhr MESZ (per Videokonferenz und in Präsenz) 1. Eröffnung und Feststellung der Formalien 2. Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2024 3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2024 inkl. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses Darstellung der Bilanz von Frau Kirstin Neeser, Steuerberaterin (Dokument steht den Aktionären als Download im Aktionärsportal) 4. Beschlussfassung über das Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 auf Vorschlag des Vorstandes Der Jahresfehlbetrag der AG zum 31. Dezember 2024 beläuft sich auf 217.044,55 Euro und wird auf den bestehenden Verlustvortrag vorgetragen. 5. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstands Entlastung zu erteilen 6. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024 Der Vorstand schlägt vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates Entlastung zu erteilen. 7. Aufsichtsratswahl Satzungsgemäß sind Neuwahlen des Aufsichtsrates abzuhalten. Es steht nicht mehr zur Wahl: • Daniel Heiserer, Romantik Hotel Castello Seeschloß Als neues Mitglied wird empfohlen: • Stefan Danzer, Romantik Hotel Achterdiek Zur Wahl stehen: 1. Ralph Düker 2. Jost Deitmar 3. Stefan Danzer 4. Christian Höfliger-von Siebenthal 5. Govert Janzen 6. Martin Mayerhofer 7. Marco Nussbaumer 8. Angelika Stafler 9. André Witschi



Frankfurt, den 17. Juli 2025 Romantik® Hotels & Restaurants AG



Der Vorstand



