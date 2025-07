Nach dem verhaltenen Handelsausklang am Freitag dürften die US-Börsen am Montag wieder moderat zulegen. Marktstrategen großer US-Banken äußerten sich zuletzt optimistisch über die weiteren Aussichten am Aktienmarkt. Rund 45 Minuten vor Börsenstart taxiert der Broker IG den Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 44.448 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent höher erwartet - und könnte damit wie auch der marktbreite S&P 500 erneut Kurs auf neue Rekordstände ...

