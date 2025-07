© Foto: Engin Akyurt auf Unsplash

In der Aktie des chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com, der Nummer Zwei hinter Alibaba, hat sich aus technischer Perspektive etwas zusammengebraut. Viel fehlt nicht mehr, damit das Papier vor einem dynamischen Kursanstieg stehen könnte. So können Anlegerinnen und Anleger davon bestmöglich profitieren.

China-Aktien wieder in: Auch JD.com sollten Investoren jetzt im Auge behalten!

Chinesische Basiswerte sind in der Gunst der Anlegerinnen und Anleger zuletzt wieder gestiegen. Viele Unternehmen sind einerseits günstig bewertet und bieten andererseits KI-Produkte, die ihren US-Pendants ebenbürtig sind. Dazu kommt die geplante Aufhebung von Exportkontrollen, die chinesischen Technologiewerten den Zugang zu westlicher Spitzentechnologie erleichtern wird.

Während die Anteile von Alibaba und Baidu bereits angesprungen sind - ganz zu schweigen von Futu Holdings, das vom Hype um die Robinhood-Aktie profitiert - ist die Kursentwicklung bei JD.com bislang noch verhalten gewesen. Doch das könnte sich rasch ändern, wie der Blick in den Chart der Aktie verrät:

JD.com: Hier scheint sich aktuell nur wenig zu tun, aber ...

Nach einer steilen Rallye im Spätsommer des vergangenen Jahres befindet sich die Aktie in einem leicht fallenden Seitwärtstrend. Zwar gelang JD.com Anfang März ein neues 52-Wochen-Hoch. Dieses Verkaufssignal verpuffte jedoch vor dem Hintergrund des eskalierenden Handelsstreits zwischen den USA und China.

Mit einem Death Cross der gleitenden Durchschnitte ist es Ende Mai zu einem technischen Verkaufssignal gekommen, aber auch dieses entfaltete kaum Wirkung. Stattdessen hielt die untere Begrenzung des Trendkanals Abverkaufsversuchen stand.

... die technischen Indikatoren sprechen für eine Trendwende

Die Hartnäckigkeit der Bullen könnte sich schon in Kürze auszahlen. Denn während die Aktie in den vergangenen Wochen mit leichten Verlusten handelte, setzte in der technischen Indikation eine Erholung ein. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD befinden sich gegen den Trend der Aktie in Aufwärtsbewegungen.

Solche Diskrepanzen werden als bullishe Divergenzen bezeichnet und gehen Gegen- beziehungsweise Trendwendebewegungen häufig voraus. Insbesondere der MACD steht dabei unmittelbar vor dem Sprung über seine Nulllinie, was den Wechsel der Aktie in einen Aufwärtstrend unterstreichen würde.

Passend dazu handelt JD.com in unmittelbarer Nähe zur 50-Tage-Linie. Deren Überwinden wäre ebenfalls als erstes prozyklisches Kaufsignal zu bewerten. Unterstützt wird die Aktie dabei aktuell von einem RSI, der sich von überverkauften zu leicht positiven Niveaus gesteigert hat.

Fazit: Nicht nur der Chart, auch die Bewertung spricht für Kursgewinne!

Gelingt ein Sprung darüber dürfte die Aktie vor einem Kursanstieg in Richtung der Seitwärtstrendoberkante stehen, die gegenwärtig bei rund 45,00 US-Dollar verläuft. Das bedeutet ein erhebliches Aufwärtspotenzial von mehr als einem Drittel. Zur Unterseite ist JD.com durch den Unterstützungsbereich um 30,00 US-Dollar geschützt.

Unterstützt wird die These eines kräftigen Kursanstieges in Kürze durch die günstige Bewertung. Mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,2 handelt JD.com um mehr als die Hälfte unter seinem historischen Mittel von 26,6 sowie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 17,5.

Außerdem hat Gründer Richard Liu erst vor wenigen Wochen einen Turnaround-Plan vorgestellt und angekündigt, dass die "dunkelsten Jahre der Unternehmensgeschichte" vorüber seien. Werden die Pläne konkreter, dürfte das für zusätzliches Interesse sorgen.

So lässt sich das Meiste aus JD.com herausholen

Die Kombination aus charttechnisch konstruktivem Setup, günstiger Bewertung und einem nun wieder optimistischen Gründer sollten sich Anlegerinnen und Anleger nicht entgehen lassen. Die Aktie qualifiziert sich damit auch für eine Hebel-Spekulation.

Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil und dennoch die Möglichkeit von bis zu 93 Prozent bietet der Discount-Optionsschein UJ48V3. Dessen Basispreis liegt bei 32,00 US-Dollar, während die Kappungsgrenze (Cap) 37,00 US-Dollar beträgt.

Daraus ergibt sich ein maximaler Auszahlungsbetrag von derzeit 4,30 Euro, wenn JD.com bis zum Laufzeitende am 19. Dezember auf oder über 37,00 US-Dollar steigen sollte. Für Kurse dazwischen erhalten Anlegerinnen und Anleger einen anteiligen Auszahlungsbetrag. Das Profil zum Laufzeitende ist für einige beispielhafte Fälle folgendes:

Doch Vorsicht: Sollte JD.com zum Laufzeitende unterhalb des Basispreises von 32,00 US-Dollar notieren, verfällt UJ48V3 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Daher sollte die Position vorzeitig verkauft werden, wenn die Aktie nachhaltig unter die bei 30,00 US-Dollar verlaufende Unterstützung fällt.

Wer der Aktie hingegen noch deutlich höhere Notierungen zutraut und dabei bereit ist, auf Seitwärtsgewinne zu verzichten, wie sie von Discount-Optionsscheinen gewährt werden, der kann auch auf den Call-Optionsschein MG0Z8A setzen. Dieser verfügt aktuell über einen effektiven Hebel (Omega) von 4,3. Der Breakeven ist bei rund 36,80 US-Dollar.

Gastautor: Max Gross

