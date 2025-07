© Foto: Omar Marques - picture alliance

Der Telekommunikationsanbieter Verizon hat mit seinen Zahlen die Erwartungen meilenweit übertreffen können. Die Dividende dürfte erneut angehoben werden. US-Telekommunikationsanbieter vor ereignisreicher Woche Mit Verizon, AT&T, T-Mobile US und Charter Communications legen in dieser Woche gleich vier reichweitenstarke US-Telekommunikationsanbieter und -Kabelnetzbetreiber ihre Quartalszahlen vor. Den Anfang hat am Montag Dividendentitel Verizon gemacht - und angesichts des vom Konzern vorgelegten Earnings Smasher die Latte für die nachfolgenden Unternehmen hochgelegt! Earnings Smasher dank höheren Hardware-Verkäufen Gegenüber dem Vorjahresquartal steigerte das Unternehmen seine Erlöse um 5,0 …