DJ Konsortium von Hochtief-Tochter Turner baut Datenzentrum für Coreweave

DOW JONES--Ein Joint Venture der nordamerikanischen Hochtief-Tochter Turner hat den Auftrag zum Bau eines Rechenzentrums für das KI-Cloud-Startup Coreweave in Lancaster im US-Bundesstaat Pennsylvania erhalten. Coreweave hatte vergangene Woche im Rahmen eines Energie- und Innovationsgipfels in Pittsburgh angekündigt, mehr als 6 Milliarden US-Dollar in "ein neues, hochmodernes Datenzentrum" in Lancaster zu investieren. Das anfängliche 100-Megawatt-Rechenzentrum soll das Potenzial haben, auf 300 Megawatt erweitert zu werden.

Im Rahmen des Gipfels hatten außerdem der Google-Konzern und die Investmentfirma Blackstone angekündigt, jeweils 25 Milliarden Dollar in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz in Pennsylvania zu investieren.

