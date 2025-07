Ethereum steigt über 3.800 $ - Massive ETF-Zuflüsse treiben Kurs an

Ethereum erlebt derzeit einen beeindruckenden Aufwärtstrend, der von institutionellen Investoren und massiven Zuflüssen in ETH-Spot-ETFs angetrieben wird. Der Kurs kletterte über die wichtige 3.800 $-Marke und nähert sich seinem historischen Allzeithoch. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Krypto-Marktes erreichte ein neues Rekordhoch von 3,94 Billionen $, wobei Ethereum als führender Altcoin eine zentrale Rolle spielt.

Institutionelle Investoren entdecken Ethereum

Der verstärkte Zufluss institutioneller Gelder wird besonders deutlich bei den Ethereum Spot ETFs. Während diese zu Beginn im Vergleich zu Bitcoin ETFs eher schwach performten, hat sich das Blatt in den letzten zwei Wochen dramatisch gewendet. Am 16. Juli verzeichneten die ETFs einen Nettozufluss von beeindruckenden 726,6 Millionen $, gefolgt von weiteren Zuflüssen von über 600 Millionen $ am 17. Juli und über 400 Millionen $ am 18. Juli.

Diese Zahlen sind mit den Bitcoin Spot ETFs vergleichbar und zeigen das wachsende Vertrauen institutioneller Anleger in Ethereum. Viele Investoren schichten ihr Kapital von Bitcoin zu Ethereum um, da sie eine ähnlich sichere Investitionsmöglichkeit mit noch größerem Aufwärtspotenzial sehen. Schließlich ist ETH noch deutlich von seinem früheren Allzeithoch von 4.891 $ entfernt.

ETH-Kurs explodiert um über 55% in einem Monat

Die Auswirkungen des institutionellen Kaufdrucks sind am Ethereum-Kurs deutlich sichtbar. Noch vor wenigen Wochen steckte ETH in einer Konsolidierungsphase um die 2.500 $-Marke fest. Erst Anfang Juli gelang der entscheidende Ausbruch, der eine beeindruckende Rallye einleitete.

Binnen kürzester Zeit schoss der Kurs über 3.000 $ und durchbrach in den letzten Tagen sogar die 3.500 $-Marke. Mit einem Tageshoch von 3.835 $ erreichte ETH den höchsten Stand seit Ende 2024. Das entspricht einem Monatsgewinn von über 55%, wobei allein 25% des Kurszuwachs auf die letzte Woche entfielen. Die Marktkapitalisierung wuchs wieder auf über 450 Milliarden $ an, während das Handelsvolumen auf über 40 Milliarden $ anstieg.

