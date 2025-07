Krypto News: PENGU explodiert 21 % auf 0,038 $

Der Meme-Coin PENGU erzeugt heute bei vielen Investoren FOMO: Innerhalb der letzten 24 Stunden legte die Kryptowährung über 21 % zu und notiert nun bei 0,038 $. Doch was steckt hinter dem plötzlichen Kurssprung und wie stehen die Chancen für eine Fortsetzung der Rallye?

PENGU hängt den Rest des Marktes ab

Altcoins und Meme-Token erleben gerade die stärkste Phase seit Langem. Da BTC unter seinem jüngst erst erreichten neuen Allzeithoch zu konsolidieren beginnt, fangen viele Anleger damit an, ihr Kapital in kleinere Kryptowährungen umzuschichten, um hier noch maximale Renditen mitzunehmen. Vor allem eine Kryptowährung konnte davon im Verlauf der letzten Woche massiv profitieren.

Die Rede ist natürlich vom Meme-Token PENGU. Der wurde ja erst Ende 2024 gelauncht und erlebte damals direkt eine Rallye auf bis zu 0,057 $, da er genau zur Zeit der letzten Meme-Coin-Season auf den Markt kam. Als dann jedoch zu Beginn des Jahres 2025 Ernüchterung am Markt einsetzte, brach auch der Kurs von PENGU deutlich ein. Er fiel um über 90 % auf zwischenzeitlich nur noch 0,005 $ zurück. Im Mai und Juli begann dann bereits eine gewisse Erholung, und PENGU konnte auf 0,015 $ steigen.

Quelle: Coinmarketcap.com

Die eigentliche Rallye setzte dann jedoch erst im Verlauf der letzten Wochen ein. PENGU explodierte regelrecht und durchbrach sämtliche wichtigen Widerstandszonen. Innerhalb der letzten 30 Tage ging es für ihn so um über 300 % aufwärts. Nach dem Durchbruch der 0,02-$-Marke und der 0,03-$-Marke kratzte PENGU heute erstmals wieder an der 0,04-$-Marke und wird aktuell bei 0,037 $ gehandelt.

Das bringt ihn heute zu einem Plus von über 20 %. Damit ist er inzwischen wieder 2,34 Milliarden $ wert, und das Handelsvolumen lag innerhalb der letzten 24 Stunden bei beeindruckenden 1,92 Milliarden $. Es stellt sich natürlich die Frage, wo dieses massive Interesse an PENGU herrührt und wie es mit dem Meme-Coin nun mittelfristig weitergehen könnte.

Das sind die Gründe für den Boom und so könnte es jetzt weitergehen

Wie bereits angedeutet, ist die PENGU-Rallye maßgeblich auf die generelle Stärke des Meme-Coin-Sektors in den letzten Tagen zurückzuführen. Im 30-Tages-Vergleich stieg schließlich auch die Gesamtmarktkapitalisierung des Meme-Coin-Sektors um über 60 %, da viele Anleger ihr Kapital von Bitcoin wieder in Small Caps umschichten.

Bei PENGU kam noch hinzu, dass die dahinterstehende NFT-Kollektion der Pudgy Penguins gerade wieder stärkeres Interesse von Investoren bekommt und der Floor-Preis am Steigen ist. Zudem hat Canary Capital jüngst erst einen Meme-NFT-ETF beantragt, der zu einem Großteil aus PENGU bestehen soll. Sollte der genehmigt werden, böte dies institutionellen Investoren eine Möglichkeit, in den Meme-Sektor zu investieren und könnte die Nachfrage nach PENGU signifikant steigern.

Mittelfristig wäre es für den Coin jetzt wichtig, die Gewinne der letzten Tage und Wochen zu halten. Sollte der Preis sich stabil über 0,03 $ behaupten können, könnte schon bald der Durchbruch der 0,04-$-Marke folgen. Dann wäre auch ein neues Allzeithoch in Richtung 0,06 $ denkbar. Bis zum Jahresende wäre sogar eine Rallye auf die 0,1-$-Marke möglich, wenn das Interesse am Meme-Coin-Sektor weiter zunimmt.

Anleger sollten bei einem Investment jedoch bedenken, dass der Coin nun eben bereits eine starke Rallye hinter sich hat. Das Aufwärtspotenzial ist heute bei Weitem nicht mehr so groß, wie es noch vor einigen Wochen war. Daher interessieren sich viele Anleger eher für kleinere Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen, wie beispielsweise SNORT.

SNORT steckt im Gegensatz zu PENGU noch in der Presale-Phase

Bei SNORT handelt es sich im Gegensatz zu PENGU um einen Meme Coin ganz am Anfang seiner Entwicklung. Während PENGU bereits eine milliardenschwere Marktkapitalisierung aufgebaut und starke Rallyes durchlaufen hat, ist SNORT noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet. Stattdessen können interessierte Anleger heute ausschließlich über die offizielle Webseite des dahinterstehenden Projektes Snorter investieren.

Hier kann der Coin gerade noch zu einem rabattierten Festpreis im Presale erworben werden. Das gibt Anlegern die Möglichkeit, sich so früh und so günstig wie möglich zu positionieren, wenn sie bereit sind, die mit einem Presale einhergehenden Risiken auf sich zu nehmen. Es kamen bis heute bereits deutlich über 2 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Der Presale-Kurs von SNORT liegt aktuell nur bei 0,0989 $, und im Presale erworbene Coins können für eine jährliche Rendite von bis zu 186 % gestaked werden.

Quelle: Snorter-token.com

Das Interesse an diesem Meme Token ist vor allem daher so groß, da die Entwickler nicht nur auf viralen Hype setzen, sondern auch einen Telegram-Trading-Bot namens Snorter Bot entwickeln. Damit targetieren sie den Wachstumsmarkt des Telegram Tradings. Selbiges wird ja in letzter Zeit immer beliebter bei Anlegern, da es eine einfache und günstige Möglichkeit zum Krypto-Trading schafft, bei der keine Anmeldung auf Krypto-Börsen nötig ist. Stattdessen können Coins direkt in der App im Chat getradet werden.

Der Snorter Bot soll sich dabei von der Konkurrenz abheben können, da er auf der Solana Virtual Machine aufbaut und so von den hohen Geschwindigkeiten und günstigen Transaktionen des Solana-Netzwerks profitiert. Sollte er sich an diesem Wachstumsmarkt etablieren können, könnte auch SNORT profitieren.

