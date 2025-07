Krypto-News: Banken wollen laut Winklevoss FinTechs vernichten

Nachdem Donald Trump sein Amt als US-Präsidenten angetreten war, dachte man eigentlich, dass die berüchtigte Operation Chokepoint 2.0 und der Kampf gegen die Kryptoindustrie nun endlich vorüber seien. Inzwischen hat jedoch der Geschäftsführer der Kryptobörse Gemini eine erschreckende Beobachtung gemacht, welche dies infrage stellt. Erfahren Sie jetzt nähere Hintergründe in diesem Beitrag.

JPMorgan will angeblich Kryptoindustrie erneut behindern

Während die Fintechs bisher noch kostenfrei oder für nur sehr geringe Gebühren über die Open-Banking-Schnittstelle auf die Daten von Bankkonten zugreifen konnten, soll sich dies schon bald ändern.

So gab indessen Tyler Winklevoss von der Kryptobörse Gemini bekannt, dass JPMorgan Chase & Co künftig den Krypto-Unternehmen und FinTechs höhere Gebühren für das Abrufen von Kontoinformationen verlangen will.

Laut den Aussagen der Bank käme es zu den Kosten aufgrund des entstandenen Mehraufwandes für Infrastruktur, Sicherheit und Datenmanagement. Diese werden dann wahrscheinlich an die Kunden weitergegeben, was somit die Nutzung von Krypto-Diensten weniger attraktiv gestaltet.

JPMorgan and the banksters are trying to kill fintech and crypto companies. They want to take away your right to access your banking data for FREE via-third party apps like @Plaid and instead charge you and fintechs exorbitant fees to access YOUR DATA. This will bankrupt fintechs… pic.twitter.com/LpDVGXVrKq - Tyler Winklevoss (@tyler) July 20, 2025

Die Krypto-Community sieht darin hingegen eher einen weiteren Angriff von TradFi. So würde die traditionelle Finanzwelt somit die Nutzung von Alternativen ausbremsen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber der innovativen und beliebteren Konkurrenz zu sichern.

Darüber hinaus wird JPMorgan vorgeworfen, dass das Unternehmen eine regulatorische Grauzone ausnutzen würde. Denn es sichert sich ein Monopol auf die Kundendaten und kassiert dafür Gebühren.

Was bedeuten die höheren Kosten für die Kryptoindustrie?

Bisher handelt es sich bei JPMorgan um die erste US-Bank, welche höhere Gebühren für die Datenabfragen angekündigt hat. Dennoch könnte dies eine Signalwirkung entfalten und ebenso andere Finanzunternehmen inspirieren, welche zunehmend Geschäftsanteile an die FinTechs und dezentralen Lösungen verlieren dürften.

JPMorgan ist der größte US-Broker und stellt jeden Monat 2 Mrd. API-Zugriffe bereit, was also keine unerhebliche Infrastruktur ist. Jedoch sind bisher die anderen Banken noch davon ausgeschlossen. Zudem könnte aus Washington Druck von Donald Trump kommen, da dieser die USA zum führenden Standort der Kryptoindustrie ausbauen will.

Für die Verbraucher bedeutet es hingegen, dass sie tendenziell eine geringere Auswahl und höhere Kosten erhalten könnten, wobei diese nur marginal zu Gewicht fallen dürften. Andererseits schafft dies mehr Raum für direkte Kryptozahlungen, welche dann in Fiatwährungen umgewandelt werden, bis die Kryptos verstärkt neben Fiats akzeptiert werden.

When institutional investors came into the picture many people quickly ignored that companies like Blackrock and JPMorgan, the devil's bank, were never your friend - Wout (@LvlUpWout) July 20, 2025

Schließlich können somit die Intermediäre wie JPMorgan umgangen werden, da die Vertrauenswürdigkeit über die Blockchains in einem nicht kompromittierten Netzwerk garantiert wird. Somit lassen sich die erhöhten Kosten für automatische Daten verhindern.

All diese Entwicklungen könnten die Nutzer somit stärker in das Web3 treiben. Gleiches trifft auf die Stablecoins zu, welche zwar zur Rettung des US-Dollars als eine Art Verzweiflungsakt vorangetrieben werden, jedoch vermutlich eher für eine höhere Liquidität in den deflationären Assets führen werden. Aber auch ein zunehmender Trend in Richtung Selbstverwahrung wie mit der Best Wallet dürfte erkennbar sein.

