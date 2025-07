Frankfurt (ots) -- Grill-Game im Wandel: Gemüse (48 %), Käse (32 %) und Fisch (24 %) erobern die Grills; Steak (80 %) und Wurst (78 %) noch in der Pole Position.- Regionale Grill-Vibes: Von Hamburgs "grüner" Grillkultur (74 % Grillgemüse) bis zu Thüringens Fleischliebe (88 % Steak) - die Studie enthüllt spannende regionale Unterschiede im Grillverhalten.- Ganzjahres-Potenzial: Ganzjähriges Grillen, 55 % sind hier am Start, pusht das Grillvergnügen - und dafür schlummert enormes Potenzial in wetterfesten und multifunktionalen Grill-Lösungen.- Komfort vor Komplexität: Einfache Reinigung (55 %), ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis (42 %) und gleichmäßige Hitzeverteilung (38 %) sind die Top-Anforderungen an moderne Grills - denn niemand will ewig schrubben.- Outdoor-Küchen im Aufwind: Die Lust auf erweiterte Funktionen wie Braten (21 %), Backen (20 %) und Smoken (17 %) wächst, wobei Frauen ein besonders starkes Interesse an vielseitigen Outdoor-Küchen zeigen.Im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse, am nahegelegenen Badesee oder im Park ums Eck: Vor allem im Sommer packt Deutschland die Grill-Leidenschaft. Doch wie tickt Deutschland tatsächlich, wenn es um Rost, Glut und Grillgut geht? Worauf kommt es beim Grillen an, welche Lebensmittel sind besonders gefragt und unterscheiden sich die Gewohnheiten im Norden eigentlich von denen im Süden? Die große, repräsentative Grill- Studie[1] von SharkNinja, umgesetzt durch das renommierte Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey, bringt Licht ins Dunkel: "So grillt Deutschland 2025!". Eine der wichtigsten Erkenntnisse: Der Hunger nach Vielfalt und smarten Lösungen, die das private Grillvergnügen noch entspannter machen, wächst - und auch die Klassiker stehen bei den Grill-Enthusiasten weiterhin hoch im Kurs.Gemüse, Fisch und Käse auf dem Grill sind auf dem VormarschDeutschland, Land der Fleischkonsument:innen? Ein klares: Ja! So dominieren Steaks, für 80 % der Befragten die Nummer 1, und Würstchen (78 %) zwar nach wie vor die Teller. Jedoch ist ein Trend unverkennbar: der nach mehr Abwechslung und Vielfalt. So erobern Gemüse (48 %), Käse wie Halloumi oder Feta (32 %) und Fisch (24 %) immer mehr die Grillroste. Besonders auffällig: Bei Frauen sowie in der Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen Barbecue-Fans liegen vegetarische und vegane Alternativen zum Fleisch hoch im Kurs.Regionale Geschmäcker: Hamburg setzt auf "grüne" Grillkultur, Thüringen auf FleischDer Blick auf die Landkarte zeigt: In Deutschland wird nicht überall gleich gegrillt. Während in weiten Teilen des Landes Steaks das Lieblingsgrillgut sind - allen voran in Thüringen (88 %) - hat in einigen Bundesländern das Würstchen Vorrang. Doch nicht im vermeintlichen Wurstland Thüringen - aus Sachsen-Anhalt (86 %) und Brandenburg (88 %) kommen die meisten Wurst-Fans. Im hohen Norden findet hingegen Grillgemüse den höchsten Anklang: Spitzenreiter Hamburg kommt auf 74 % - mit weitem Abstand folgt Bayern als Zweitplatzierter (53 %).Authentisches Smoke-Aroma und smarte TechnologieWo Vielfalt bei Produkt und Geschmack gefragt ist, werden Grillgeräte mit flexiblen Garbedürfnissen zum Must-have. Smarte Technik mit multiplen Temperaturzonen oder Zubereitungsmodi, wie Ninja sie beispielsweise mit dem Woodfire Pro Connect XL Elektrischer Outdoor Grill & Smoker (https://www.ninjakitchen.de/produkte/ninja-woodfire-pro-connect-xl-elektrischer-outdoor-grill-smoker-og901eu-zidOG901EU) im Programm hat. Er definiert Outdoor-Genuss neu: Authentisches Smoke-Aroma trifft auf smarte Technologie. Grillen, Smoken und Heißluftfrittieren gelingen mühelos, während die App-Steuerung für entspannte Geselligkeit sorgt - schließlich lassen sich so Gar-Grad, Temperatur und Zeit festlegen und die Echtzeit-Info folgt, sobald das Essen auf den Tisch kann. Mit großem Fassungsvermögen und sieben Kochfunktionen wird jedes Barbecue zum kulinarischen Highlight. Weiteres Plus: Die antihaftbeschichtete Grillplatte und die herausnehmbare Fettauffangschale machen die Reinigung leicht.Grillen hat (fast) das ganze Jahr Saison - für 55 % mindestens einmalIn der Grillsaison, von Mai bis September, steht fast ein Drittel der Befragten (31 %) zwei- bis dreimal im Monat am Grill, 18 % sogar wöchentlich oder häufiger. Nur im Saarland lassen sich die BBQ-Aficionados auch außerhalb der Saison nicht vom Grillen abhalten: 11 % schmeißen den Grill häufiger als acht Mal vor Mai und nach September an. In Summe: 55 % der Befragten grillen mindestens einmal außerhalb der eigentlichen Saison. Hier schlummert Potenzial für ganzjahrestaugliche Lösungen, die Grillen auch im Winter zum Vergnügen machen, weil sie beispielsweise schneller auf Temperatur und damit effizienter sind und wie der Ninja Woodfire über smarte, App-basierte Lösungen verfügen. Ständiges Stehen draußen am Grill wird so überflüssig. Der Grillmeister wartet drinnen, verfolgt den Fortschritt über die App und wird benachrichtigt, wenn es Zeit ist, das Grillgut zu wenden oder zu servieren. Wer beim Grillen vorangeht? Jüngere, vor allem in der Zielgruppe der 30- bis 39-Jährigen, grillen häufiger auch außerhalb der Saison, wobei sie stärker vegane Produkte präferieren und sich mehr für Zusatzfunktionen wie Dörren oder Heißluftfrittieren interessieren.Die größten Grill-Störenfriede: Mieses Wetter, zu langes Putzen und wenig ZeitWas die deutschen Griller am häufigsten vom Grillvergnügen abhält? Schlechtes Wetter (32 %), zu langes Grillputzen (26 %) und Zeitmangel (24 %). Gefragt sind also innovative Lösungen, die den Grill schneller einsatzbereit machen und die Reinigung zum Kinderspiel werden lassen. Wie der Woodfire Pro Connect XL, der ohne viel Vorlaufzeit startklar ist und trotz Elektrobetrieb ein tolles Holzfeueraroma ans Fleisch zaubert. Keine Kohle notwendig, keine Gasflaschen zum Nachfüllen - einfach sofort anmachen und loslegen. Dazu ist er einfach zu reinigen, ganz ohne aufwändiges Putzen.Ebenfalls ganz oben auf der Agenda der Befragten: multifunktionale Nutzung. Der Ninja Artisan Outdoor-Elektro-Pizzaofen und Heißluftfritteuse (https://www.ninjakitchen.de/produkte/ninja-artisan-outdoor-elektro-pizzaofen-und-heissluftfritteuse-mo201eu-zidMO201EU) beispielsweise ist ein vielseitiges 4-in-1-Multitalent für die Outdoor-Küche. Der Alleskönner backt, heißluftfrittiert, lässt Teig gehen und zaubert in nur drei Minuten handgemachte Pizzen in Restaurantqualität. Dank präziser Temperaturregelung bis 370°C und der Complete Temperature Control Technologie gelingen perfekte Ergebnisse ohne ständiges Eingreifen oder offene Flamme. Das Gerät bietet zudem eine Heißluftfrittier-Funktion für knusprige Beilagen und ein Chef's View Fenster zur Überwachung.Von easy zu reinigen bis gleichmäßige Hitze - die Top-Anforderungen an den Grill heuteAuf die Frage nach den wichtigsten Eigenschaften, die ein Grill haben muss, war die einfache Reinigung (55 %) der Spitzenreiter, gefolgt von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis (42 %) und gleichmäßiger Hitzeverteilung (38 %). Ein Drittel der Befragten gibt sogar an, dass die aufwendige Reinigung sie vom häufigeren Grillen abhält. Was sie offenbar noch nicht wissen: Angebote wie der elektrische Ninja Woodfire Outdoor Grill & Smoker verfügen über antihaftbeschichtete Grillplatten wie auch herausnehmbare Fettauffangschalen und machen so die Reinigung einfach.In der regionalen Auswertung sticht heraus: Der Westen der Republik setzt vor allem auf eine einfache Reinigung - der Osten in weiten Teilen auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Fakt ist: Der Innovationsspielraum liegt, das hat beispielsweise Ninja erkannt, in der smarten Kombination der Kernanforderungen mit modernen Features - zum Beispiel durch intelligente Temperaturkontrolle bei gleichzeitig robuster Bauweise.Outdoor-Küchen bieten mehr als nur Grillen - vor allem Frauen sind angetanWer eine Outdoor-Küche möchte, hat klare und konkrete Vorstellungen: Smoken mit Holzpellets (17 %), Backen wie zum Beispiel Pizza (20 %) und Braten (21%) sind gefragte Zusatzfunktionen. Eine modulare Systemarchitektur, die erweiterbare Einheiten wie Pizzaofen oder Smoker-Modul bietet, wäre hier ein echtes Alleinstellungsmerkmal.Was aus der Umfrage noch hervorgeht: Frauen zeigen insgesamt ein stärkeres Interesse an Outdoor-Küchen als Männer. Und in Mecklenburg-Vorpommern (26 %) und dem Saarland (27 %) wünscht man sich deutlich öfter eine Smoker-Funktion. Das Saarland nimmt auch beim Outdoor-Backen (36 %) in Deutschland die Pole Position ein. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Needham, Massachusetts, und beschäftigt mehr als 3.600 Mitarbeitende. Seine Produkte werden bei wichtigen Einzelhändlern, online und offline, sowie über Vertriebshändler auf der ganzen Welt verkauft. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte sharkninja.com .Pressekontakt:SharkNinja Germany GmbHJessica Schnabel+49 1525-920 2890JSchnabel@sharkninja.comBurson GmbHMaria Sophia Bach+49 162 28 67 749SharkNinjaDE@bursonglobal.comOriginal-Content von: SharkNinja DE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180398/6081346