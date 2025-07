© Foto: Markus Scholz/dpa

Innerhalb weniger Tage müssen Jungheinrich-Aktionäre die zweite Gewinnwarnung schlucken. Am Montag beendete der Logistikriese das Kapitel Russland endgültig, und muss heftige Einbußen hinnehmen.Der Logistikriese Jungheinrich hat am Montag den Verkauf seiner russischen Tochtergesellschaft, Jungheinrich Lift Truck OOO, an russische Finanzinvestoren offiziell besiegelt. Dabei muss der Spezialist für Intralogistik wie Gabelstapler heftige Einbußen hinnehmen. Der Verkaufspreis des Russland-Geschäfts liege deutlich unter dem Buchwert. Im Zuge der Übernahme musste die Prognose erneut angepasst werden. Die Ziele für den Auftragseingang und die Umsätze bleiben zwar unverändert bei 5,3 Milliarden bis …