Der Small-Cap-Sektor zeigt neue Dynamik. Goldman-Spezialist Greg Tuorto sieht günstige Bewertungen, M&A-Chancen - und einen unterschätzten AI-Play. Lange fristeten sie ein Schattendasein, doch jetzt scheint Bewegung in den Markt der Small und Mid Caps zu kommen. Greg Tuorto, Leiter des US Small and Mid Cap Teams bei Goldman Sachs Asset Management, sieht Anzeichen für einen Wendepunkt. In einem CNBC-Interview erklärt er: "Wir sehen erste Lebenszeichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...