Krypto News: Nicht nur Bitcoin! Dieser institutionelle Investor setzt voll auf Solana

Eigentlich gilt ja der Bitcoin als die Kryptowährung für institutionelle Investoren. Michael Saylor und sein Unternehmen Strategy haben es vorgemacht und mittlerweile sind dutzende andere Firmen nachgezogen. Doch so langsam, aber sicher holen die anderen Kryptos auf, was das Engagement institutioneller Investoren betrifft. Ganz besonders im Fokus steht dabei Solana. Die Highspeed Blockchain ist nicht nur bei Meme-Coin Fans beliebt. Auch Unternehmen entdecken das Projekt mittlerweile für sich. SOL Strategies kündigte beispielsweise an, bis zu einer Milliarde Dollar in Solana zu investieren. Neptune Digital Assets, eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen Kanadas, ging erst vor kurzem eine Partnerschaft mit SOL Strategies ein. Durch den Zugang zu Validator-Block-Rewards, bislang ausschließlich vorgesehen für klassische Node-Betreiber, will Neptune seine Renditen erhöhen und sein Geschäftsmodell skalieren.

Solana: Staking meets DeFi Strategie

Mercurity Fintech Holding Inc. (MFH) hat sich über eine Eigenkapitalkreditlinie von Solana Ventures Ltd. einen erheblichen Liquiditätshebel gesichert, mit dem ein ambitioniertes Vorhaben Realität werden soll: der Aufbau einer digitalen Asset-Treasury auf Solana-Basis. Mercurity plant also nicht, SOL zu kaufen und abzuwarten, wie es Strategy mit Bitcoin tut. Vielmehr soll der Kapitalrahmen genutzt werden, um aktiv im Netzwerk mitzuarbeiten: durch Staking, den Betrieb eigener Validatoren, die Nutzung dezentraler Finanzprotokolle und die gezielte Investition in tokenisierte Real-World Assets.

Warum Solana - und warum gerade jetzt?

Dass die Wahl auf Solana fiel, ist kein Zufall. Das Netzwerk hat sich trotz vergangener Rückschläge, beispielsweise der zahlreichen teilweise stundenlangen Netzwerkausfälle, zu einem der leistungsstärksten Layer-1-Protokolle weiterentwickelt. Mit blitzschnellen Transaktionszeiten, extrem niedrigen Gebühren und wachsendem institutionellen Interesse bietet Solana genau die Voraussetzungen, auf die Unternehmen wie Mercurity bauen: Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und eine aktive Entwickler-Community. Wilfred Daye, Chief Strategy Officer bei MFH, betont in der offiziellen Mitteilung die strategische Ausrichtung des Projekts. Ziel sei es, eine "institutionelle Präsenz" im Solana-Ökosystem aufzubauen - nicht als passiver Investor, sondern als aktiver Mitgestalter.

Dazu zählt neben der Optimierung von Kapitalrendite über Staking auch der Betrieb von Validator-Nodes, was wiederum zur Netzwerksicherheit beiträgt und zusätzliche Einnahmequellen erschließt. Parallel zur Solana-Offensive kündigte Mercurity ein noch umfangreicheres Projekt an: den Aufbau einer DeFi-Basket-Treasury im Volumen von 500 Millionen US-Dollar. Diese soll nicht nur Solana, sondern auch Ethereum, XRP, Cardano, BNB und später Bitcoin umfassen.

Die Mittel werden deswegen in verschiedene Blockchain-Ökosysteme investiert, um Diversifikation und Netzwerkbeteiligung zu vereinen. Geplant sind zudem Kooperationen mit traditionellen Asset-Management-Unternehmen wie SBI Holdings und Franklin Templeton, um die Tokenisierung von Realwerten (RWAs) auf institutionellem Niveau umzusetzen. Diese parallele Entwicklung zeigt, dass es Mercurity nicht um ein einzelnes, kurzfristig gedachtes Projekt geht.

