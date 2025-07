Bitcoin-Prognose: Bullen gegen Bären - Wer ist überzeugender?

Bitcoin ist nun zwischen den Bullen und den Bären gefangen. Beide sind mit starken Argumenten gewappnet. Aber, welche von beiden Seiten wird als Nächstes gewinnen? Dieser Frage gehen wir in der folgenden Bitcoin-Prognose nach, welche Ihnen spannende Einblicke in zwei der aktuell wichtigsten Indikatoren für Kryptoinvestoren gibt, von denen einer noch eine Art Geheimtipp ist.

Interesse an Bitcoin nimmt ab

Nachdem Bitcoin aufgrund der neuen US-Gesetze bis auf ein neues Allzeithoch von 123.092 USD gestiegen ist, setzten die ersten Gewinnmitnahmen ein. Zudem hat sich das Interesse der Anleger seitdem verstärkt auf Ethereum und andere Altcoins verlagert, da jetzt aufgrund einer Rotierung der Bitcoin-Gewinne mit einer Altcoin-Saison gerechnet wird.

Somit hat BTC über die vergangenen 7 Tage sogar einen Verlust in Höhe von 1,32 % verzeichnet, währenddessen wurde die Marktkapitalisierung der Kryptowährungen ohne Bitcoin um 19,25 % gesteigert, was das größere Interesse an den Altcoins verdeutlicht.

Altcoin Season Index | Quelle: CMC

Aber auch der Altcoin Season Index konnte sich seit dem 8. Juli von einem Wert von 22 in der Bitcoin-Saison mittlerweile mit 56 über die neutrale Zone in Richtung Altcoin-Saison bewegen. In dieser verharrte der Krypto-Markt meist mehrere Monate, bevor eine Korrektur einsetzte. Somit dürften historisch betrachtet zumindest für die Altcoins noch weitere Anstiege bevorstehen.

Die Inflationssorgen haben außerdem bei immer mehr Anlegern abgenommen, was sich ebenfalls unterstützend auswirken sollte. Auch wenn die Fed noch zögerlich reagiert, wird in diesem Jahr noch mit weiteren Zinssenkungen in den USA gerechnet.

Bullenmarkt für Bitcoin schon vorbei?

Trotzdem hat Bitcoin in den vorherigen Bullenmärkten sein Allzeithoch 9 bis 13 Monate später ausgebildet. Dieses Mal befinden wir uns schon im 17. Monat, wobei viele Monate davon im Unterschied zu den vergangenen Zyklen direkt nach der Überschreitung eine Korrekturphase durchgemacht haben. Dies deutet darauf hin, dass der Bullenmarkt schon vorbei sein könnte.

Ebenso ist Bitcoin am oberen Ende des Trendkanals des Jahres 2024 angekommen und hat im Wochenchart eine Shooting-Star-Kerze ausgebildet, welche ebenfalls eine Korrektur wahrscheinlicher macht. Im Wochenchart hat sich auch beim RSI eine bärische Divergenz gebildet, während es im Tageschart sogar zwei sind, welche den Abwärtsdruck verstärken.

Bitcoin-Chart | Quelle: Tradingview

Der Tageschart ist nun am oberen Ende der bullischen Keilformation bei 119.230 USD angekommen, welche laut Theorie tendenziell eher nach oben aufgelöst wird. Bis ein nächster Katalysator erfolgt, könnte diese Linie jedoch eher als ein Widerstand wirken. Insbesondere im Bereich von 119.139 USD befindet sich noch etwas mehr Liquidität, welche zunächst überwunden werden muss.

Solange sich Bitcoin über dem VWAP bei 118.476 USD halten kann, wirkt sich dies förderlich aus. Sollte der Kurs im 5-Minuten-Chart eine Kerze darunter mit einer Bestätigung ausbilden, könnte noch einmal das untere Ende des bullisches Dreiecks getestet werden.

Längerfristiger Ausblick auf Bitcoin-Kurs

Neue Käufer werden wieder verstärkt bei 116.790, 116.389, 115.789 und 115.589 USD hinzukommen, welche sie für kurze Range-Trades oder Positionierungen für die Fortsetzung der Rally anbieten würden. Tendenziell ist aufgrund der erhöhten Liquidität bis Oktober mit einem unterstützenden Marktumfeld zu rechnen.

Aber auch viele weitere Faktoren wie die Krypto-Reserven von Regierungen, Notenbanken und Unternehmen wirken sich förderlich aus. Da immer mehr Aktiengesellschaften gehebelt in Bitcoin investieren, könnte es noch einmal zu einer stärkeren Übertreibung kommen. Idealerweise beachten Anleger daher nun auch ihre Mittelflüsse.

Monatliche Veränderungen der Bitcoin-Bestände diverser Entitäten | Basierend auf Bitcoin Treasuries

Basierend auf den Daten von Bitcoin Treasuries war bei den Krypto-Treasury-Unternehmen zuletzt eine verringerte Akkumulationsgeschwindigkeit feststellbar, dennoch wachsen die Bitcoin-Bestände weiterhin im monatlichen Vergleich.

Über die vergangenen 30 Tage wurden von allen Entitäten 108.559 BTC gekauft, während nur 13.500 geschürft wurden, was 8x höheren Käufen entspricht. Daher ist eher mit Kursen jenseits von 150.000 USD zu rechnen.

Unterstützt wird diese Bitcoin-Prognose auch von den förderlichen Entwicklungen, welche das Ökosystem begleiten. So wurde mit Bitcoin Hyper eine Skalierungslösung gestartet, welche die technologischen Beschränkungen der Bitcoin-Basisschicht überwinden soll. Möglich wird dies durch die Fusion mit Solana und somit einer der skalierbarsten Blockchains.

Dadurch lassen sich die Bitcoins mit theoretisch unendlich vielen Transaktionen pro Sekunde übertragen, damit auch zahlreiche weitere Sektoren mit der enormen Liquidität erobert werden können. Zudem verlangt die Chain nur Gebühren von rund 0,008 USD, während die Daten in weniger 100 ms übertragen werden.

Damit wird die Nutzung von Bitcoin als Zahlungsmittel wieder deutlich attraktiver. Ebenso eröffnen sich vollkommen neue Möglichkeiten im Vergleich zur Basisschicht, da auch Smart Contracts, dApps, NFTs und vieles mehr möglich wird, um sich in Bereichen wie SocialFi, KI, GameFi und weiteren zu positionieren.

Da viele erwarten, dass die hohe Liquidität von Bitcoin die nächste Wachstumswelle im Web3 auslösen kann, erlebt der Vorverkauf von Bitcoin Hyper eine überwältigende Nachfrage. So wurden allein über die letzten Tage mehr als 1 Mio. USD eingeworben, sodass der Ausverkauf schon schnell erreicht sein kann.

Für weniger als 27 Stunden werden die HYPER-Token in der aktuellen Vorverkaufsphase für einen Preis in Höhe von 0,01235 USD offeriert. Da dieser alle zwei Tage erhöht wird, lohnt es sich stärker, wenn man sich nun beeilt. Zudem wird auch die dynamische Staking-Rendite nicht ewig bei den hohen 240 % pro Jahr verbleiben.

