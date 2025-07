Ethereum-Rallye steht erst am Anfang - Experte sieht enormes Potenzial

Der Kryptomarkt befindet sich in einer bullishen Phase. Nachdem Bitcoin vor einer Woche ein neues Allzeithoch erreicht hat, ist es nicht zu dem erwarteten massiven Abverkauf gekommen. Die digitale Leitwährung notiert mit 118.000 Dollar immer noch nahe am Höchststand und könnte schon in dieser Woche weiter steigen. Vor allem aber sorgt Ethereum aktuell für Aufsehen, da die zweitgrößte Kryptowährung der Welt in den letzten Wochen eine massive Rallye hingelegt hat - und das könnte erst der Anfang sein.

Krypto-Experte prognostiziert weiteren Anstieg

Nach einer Rallye wie der, die Ethereum in den letzten Wochen hingelegt hat, fragen sich Anleger immer, ob sie zu spät dran sind oder ob sich der Einstieg noch lohnt. Dabei stehen gerade bei Ethereum die Chancen auf ein neues Allzeithoch, das weit über dem bisherigen liegt, so gut wie noch nie. Dieser Ansicht ist auch der Krypto-Experte von Rundumbitcoin, der darauf hinweist, dass Ethereum und XRP nach der beeindruckenden Rallye noch deutlich höher steigen könnten.

Dennoch rät der Analyst, vor allem bei XRP mit einem Einstieg aktuell vorsichtig zu sein, da es nach der letzten Rallye durchaus zu einer Korrektur kommen könnte. Bei Ethereum sieht er hier weniger Risiko, da die ETH-Rallye in erster Linie von institutionellen Investoren getrieben wird, die in der Regel einen längeren Anlagehorizont haben. Mit einer hohen Trefferquote in der Vergangenheit - nachweisbar von 5.000 Euro auf ein 6-stelliges Portfolio getradet - stehen die Chancen gut, dass auch die Einschätzung bezüglich Ethereum zutrifft.

Bitcoin Hyper sammelt fast 4 Millionen Dollar im Presale

Bitcoin Hyper ist ein Altcoin, bei dem Anleger im Gegensatz zu Ethereum noch die Möglichkeit haben, von Anfang an dabei zu sein. Mit Bitcoin Hyper kommt eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin-Investoren anspricht. Anleger sollen ihre Coins zukünftig auf die neue Layer 2 übertragen können, wobei sie im Bitcoin-Netzwerk eingefroren werden und sicher bleiben und auf der neuen Hyper Chain gespiegelt werden. Dort sollen dann sämtliche Vorteile des Solana-Ökosystems für Bitcoin-Halter zugänglich gemacht werden.

Das bedeutet nicht nur schnellere und günstigere Transaktionen, sondern vor allem Zugang zu DeFi-Anwendungen, die Bitcoin-Investoren bisher verwehrt blieben. Das Konzept begeistert Investoren - derzeit ist der HYPER-Token noch im Vorverkauf erhältlich und schon jetzt haben Anleger fast 4 Millionen Dollar investiert, um noch vor dem Börsenlisting zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Analysten sehen in HYPER einen potenziellen Milliarden Dollar Coin, was für frühe Käufer Renditen von tausenden Prozent bedeuten könnte.

