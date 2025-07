Bitcoin startet träge in die Woche - Ethereum zeigt mehr Stärke

Zum Wochenauftakt präsentiert sich Bitcoin weiterhin unentschlossen im Chart. Die ursprünglich eingezeichnete Abwärtsstruktur auf dem 4-Stunden-Chart wurde angepasst, da die vorherige Kanalformation als zu steil und damit wenig aussagekräftig eingeschätzt wurde. Während Bitcoin in einer volatilen Seitwärtsbewegung gefangen bleibt, zeigt Ethereum deutlich mehr Momentum und technische Stabilität.

Bitcoin kämpft mit Seitwärtsbewegung

Zwar kam es kurzfristig zu einem Breakout unterhalb des "Rising Wedge", doch der erwartete starke Abverkauf blieb aus. Stattdessen testete BTC erneut die obere Zone rund um 121.000 bis 121.400 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte den Weg in Richtung 124.600 US-Dollar oder sogar darüber hinaus ebnen.

Solange das jedoch nicht geschieht, bleibt Bitcoin in einer volatilen Seitwärtsbewegung gefangen. Besondere Aufmerksamkeit gilt aktuell der Zone um 114.400 US-Dollar, in der ein offenes CME-Gap liegt. Sollte der Markt dort noch einmal hingespült werden, könnte es zu einem letzten Long-Cleanup kommen, bevor eine mögliche Aufwärtsbewegung startet. Die Zone zwischen 113.600 und 114.000 bleibt als kritische Unterstützung im Blick.

Ethereum überzeugt mit robuster Performance

Ethereum hingegen präsentiert sich derzeit deutlich robuster als Bitcoin. Bereits in der Vorwoche hatte sich ein Ausbruch aus einer potenziellen Flaggenformation angedeutet, der mit dem Überschreiten der Marke von 3.730 US-Dollar bestätigt wurde. Der kurzfristige Anstieg bis 3.817 US-Dollar bringt ETH in eine gute Ausgangslage für weitere Impulse.

Sollte Ethereum über 3.793 bis 3.800 US-Dollar ausbrechen, könnte dies ein neues kurzfristiges Hoch zur Folge haben. Die große Support-Area unterhalb von 3.650 US-Dollar bietet zusätzliche Absicherung gegen abrupte Rücksetzer. Da bei Bitcoin Prognosen eher auf Stabilisierung stehen und Ethereum steigt, nimmt auch das Interesse an alternativen Projekten wieder zu. Die Altcoin Season nimmt Fahrt auf, wobei vor allem Meme Coins Kapital anziehen - ihre kombinierte Marktkapitalisierung stieg zuletzt wieder auf über 82 Milliarden US-Dollar.

Snorter-Presale sammelt über 2,1 Millionen US-Dollar

Snorter ist ein Telegram-basierter Trading-Bot, der gezielt auf Breakouts im Meme-Sektor reagiert und das mit beeindruckender Geschwindigkeit. Der Bot läuft nativ auf Solana, nutzt ein eigenes Private RPC für niedrige Latenzzeiten und bringt MEV-Schutz sowie Honeypot-Erkennung direkt mit. Mit über 2,1 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital im laufenden Presale hat Snorter bereits andere etablierte Bots wie Banana Gun in der Frühphase übertroffen.

Die Vision des Projekts: Meme Coin-Chancen erkennen, bevor sie auf den Charts sichtbar werden. Dabei unterstützt Snorter auch Copy Trading, was besonders für weniger erfahrene Trader attraktiv ist. Der native Token SNORT ermöglicht zudem reduzierte Gebühren beim Trading - derzeit nur 0,85%, verglichen mit etwa 1% bei Wettbewerbern wie Trojan. Der Einstiegspreis im Presale liegt aktuell noch bei 0,097 US-Dollar, allerdings nur noch für kurze Zeit.

