Deutsche Konsum REIT-AG erwartet einen Abwertungsbedarf für ihr Immobilienportfolio und den Verlust der Steuerbefreiung als REIT



21.07.2025

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 Abs. 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) Deutsche Konsum REIT-AG erwartet einen Abwertungsbedarf für ihr Immobilienportfolio und den Verlust der Steuerbefreiung als REIT Potsdam, Deutschland, 21. Juli 2025 - Die Deutsche Konsum REIT-AG ("Gesellschaft") (ISIN: DE000A14KRD3 | WKN: A14KRD | Börsenkürzel: DKG) hat heute ein vorläufiges Ergebnis für die zum Stichtag 30. Juni 2025 im Auftrag gegebenen gutachterliche Bewertung ihres Immobilienbestandes erhalten. Die Neubewertung des Portfolios liegt mit voraussichtlich ca. EUR 794 Mio. etwa 4,9 % (like-for-like) unter dem Niveau zum 30. September 2024. Daraus resultiert ein nicht liquiditätswirksamer Abwertungsbedarf in Höhe von voraussichtlich ca. EUR 41 Mio., der das Ergebnis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahrs 2024/2025 negativ beeinflussen wird. Vor dem Hintergrund wird die Gesellschaft die Eigenkapitalanforderung nach dem REIT-Gesetz von mindestens 45% voraussichtlich zum Ende des Geschäftsjahr 2024/2025, d.h. zum 30. September 2025, nicht einhalten. Da die Gesellschaft diese Anforderung bereits zum 30. September 2023 und zum 30. September 2024 nicht erfüllt hat, wird die Steuerbefreiung als REIT voraussichtlich am 30. September 2025 enden. Die daraus resultierenden Effekte wurden bereits vorsorglich im Entwurf der gegenwärtigen Sanierungsplanung berücksichtigt. Im Übrigen befindet sich die Gesellschaft mit ihren Gläubigern weiterhin in Sanierungsverhandlungen. Die mit Mitteilung vom 29. Mai 2025 bekannt gegebene Sanierungskapitalerhöhung soll nunmehr voraussichtlich durch eine außerordentliche Hauptversammlung im Herbst 2025 beschlossen werden. Die gegenwärtige Sanierungsplanung sieht Objektveräußerungen mit Verkaufserlösen im Volumen von EUR 300 bis 350 Mio. bis Ende 2027 vor. Die Gesellschaft strebt weiterhin an, die Sanierungsverhandlungen bis Ende August 2025 abzuschließen. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

- Vorstand -

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Deutschland

Telefon: +49 (0) 331 74 00 76 - 512

E-Mail: kt@deutsche-konsum.de



