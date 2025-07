Vancouver, B.C. - 21. Juli 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) ("NextGen" oder das "Unternehmen"), eine Digital-Asset- und FinTech-Plattform, die darauf ausgerichtet ist, die traditionellen Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur zu verbinden, freut sich, den Erwerb von Bitcoin ("BTC") im Wert von 1 Mio. $ bekannt zu geben, die in der Bilanz des Unternehmens gehalten werden - und zwar als Teil seiner Treasury-Strategie, die den Erwerb bestimmter Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum und/oder Solana (die "Krypto-Assets") vorsieht.

Im Rahmen eines breiter gefassten und stärker diversifizierten Ansatzes zur Verwaltung seiner Unternehmensreserven wird das Unternehmen einen Teil seiner überschüssigen Barreserven in Krypto-Assets anlegen. Diese digitalen Vermögenswerte werden vom Unternehmen als potenzielle langfristige Wertaufbewahrungsmittel und als Absicherung gegen systemische Finanzrisiken betrachtet. Mit diesem Schritt reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Zahl börsennotierter Unternehmen ein, die neben herkömmlichen Wertbeständen wie Bargeld, Baräquivalenten und marktfähigen Wertpapieren auch digitale Vermögenswerte in ihr Treasury integrieren.

Im Rahmen einer vom Board of Directors des Unternehmens genehmigten Strategie besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 80 % seiner Treasury-Bestände in Krypto-Assets anzulegen. Alle Vermögenswerte werden von einer regulierten, institutionellen Depotbank verwahrt und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und der anerkannten Branchenpraxis in Bezug auf Sicherheit, Verwahrung und Berichterstattung gehalten.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Zuteilung einen proaktiven Ansatz in Bezug auf das Treasury-Management widerspiegelt - insbesondere in einer Zeit, die von hoher fiskalischer Instabilität, Inflationsdruck und einer immer stärkeren Nachfrage nach alternativen dezentralen Finanzprodukten auf Seiten der institutionellen Anleger geprägt ist. Das Unternehmen betrachtet diesen Schritt als Möglichkeit, um die Resilienz und Diversifizierung seiner Bilanz zu verbessern und sich gleichzeitig am breiteren globalen Trend hin zur Eingliederung digitaler Vermögenswerte zu orientieren.

"Wir halten Bitcoin für ein einzigartiges Zahlungsmittel, das uns als Barmittelreserve langfristig zu Resilienz verhilft und entsprechende Zuwachspotenziale als Treasury-Reserve eröffnet. Unsere Entscheidung, Kapital in Bitcoin zu veranlagen, spiegelt unser Vertrauen in den langfristigen Wert und die Bedeutung dezentraler Vermögenswerte in der globalen Wirtschaft wider", erklärt Matthew Priebe, Chief Executive Officer von NextGen.

Es ist nicht zu erwarten, dass diese strategische Initiative Auswirkungen auf die aktuellen Entwicklungsaktivitäten des Unternehmens oder die Umsetzung seiner Geschäftspläne haben wird. Das Unternehmen wird jeden Erwerb größerer Beträge in Krypto-Assets in den zukünftigen Pressemitteilungen bekannt geben, wenn und soweit dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) ist ein börsennotiertes Unternehmen für FinTech und digitale Assets, das Investoren Zugang zu einem diversifizierten Portfolio an Web3-Technologien, Blockchain-Infrastruktur und digitalen Währungen bietet. Das Unternehmen ist bestrebt, innovative Strukturen zu entwickeln, die auf die Zukunft der dezentralen Finanzwirtschaft ausgerichtet sind, während es zugleich für Transparenz, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Wertschöpfung für die Aktionäre sorgt. Das Unternehmen betreibt außerdem die E-Commerce-Plattform PCSections.com und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft zur Unterstützung des Sektors der künstlichen Intelligenz, das als Cloud-AI-Hosting bezeichnet wird.

Für weitere Informationen:

Ajay Toor, Chief Financial Officer

(778) 706-6104

https://nextgendigital.ca/

mailto:info@nextgendigital.ca

Die Börse übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung gehören unter anderem Aussagen über die Absicht des Unternehmens, einen Teil seines Treasury in Krypto-Assets (einschließlich Bitcoin, Ethereum und/oder Solana) zu investieren; den Glauben des Unternehmens an den langfristigen Wert von Krypto-Assets; die erwarteten Vorteile des Haltens von Krypto-Assets als Teil einer diversifizierten Treasury-Strategie; die potenzielle Allokation von bis zu 80 % der Treasury-Bestände in Krypto-Assets; die Erwartung, dass diese Initiative keine Auswirkungen auf die Entwicklungsaktivitäten oder die Geschäftsabwicklung des Unternehmens haben wird; und dass alle Krypto-Assets durch eine regulierte, institutionelle Depotbank in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und den besten Praktiken der Branche verwahrt werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "potenziell", "möglich" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden "werden", "können", "könnten" oder "sollten".

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die Anleger werden davor gewarnt, den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Investoren wird empfohlen, die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ verfügbar sind, zu konsultieren, um eine umfassende Diskussion der Risikofaktoren zu erhalten, die für das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80427Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80427&tr=1



