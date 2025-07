Saudi-Arabien lässt das 500-Milliarden-Projekt The Line überprüfen. Expert:innen ordnen ein, was das für die futuristische Stadt in der Wüste bedeuten könnte - und was der Ölpreis damit zu tun hat. Was wird aus The Line, dem futuristischen 500-Milliarden-Stadt-Projekt in Saudi Arabien? Ende der vergangenen Woche wurde bekannt, dass der saudi-arabische Staatsfonds für Investitionen (PIF) Beratungsunternehmen beauftragt hat, die Pläne für die 170 Kilometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...