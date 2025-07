Stablecoin-Ära beginnt und Best Wallet rüstet sich für Ansturm mit 14 Mio. $

In der vergangenen Handelswoche wurde der GENIUS Act unterzeichnet, was einen wichtigen Meilenstein für die Kryptoindustrie darstellt. Denn nun wird ein Zeitalter der regulierten Stablecoins eingeleitet.

Die Frage ist jetzt allerdings, ob Ihre Web3-Wallet dafür bereits gerüstet ist. Eine der am schnellsten wachsenden digitalen Geldbörsen, die Best Wallet, hat über das Wochenende mit ihrem Vorverkauf mittlerweile mehr als 14 Mio. USD eingenommen, welche in die Optimierung und Verbreitung des Angebots investiert werden.

Derzeit strömen die Anleger in den Vorverkauf, da sie auf das Potenzial des Unternehmens setzen, welches die für das Ausschöpfen des vollen Potenzials notwendige Infrastruktur bereitstellt.

Während die Stablecoins jetzt den Mainstream erobern, stellt die Best Wallet die Leistung, die Zugänglichkeit und die fortschrittlichen Tools bereit, welche benötigt werden, um den Nutzern dabei zu helfen, aus dem regulatorischen Durchbruch Kapital zu schlagen. Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob die Anleger langfristig oder kurzfristig orientiert sind.

Inzwischen verbleibt jedoch nicht mehr viel Zeit, da die aktuelle Vorverkaufsphase schon in weniger als 28 Stunden abgeschlossen wird. So lange können die BEST-Coins noch rabattiert für 0,025365 USD gekauft werden.

Zukunft des digitalen US-Dollars hängt von leistungsstarken Wallets ab

In der vergangenen Woche wurde der GENIUS Act in Kraft gesetzt und schafft somit einen bundesweiten Rahmen für mit US-Dollar abgesicherte Stablecoins in den USA. So wird unter anderem vorausgesetzt, dass diese in einem Verhältnis von 1 zu 1 mit Fiatwährungen oder Äquivalenten wie Staatsanleihen gedeckt sind.

Ebenso müssen regelmäßige Audits erfolgen sowie Richtlinien bezüglich der Geldwäsche und Verbraucherstandards beachtet werden. All dies verdeutlicht die zunehmende Legitimierung von an den US-Dollar gebundenen Stablecoins.

GENIUS ACT SIGNED INTO LAW



"The GENIUS Act creates a clear and simple regulatory framework to establish & unleash the immense promise of dollar-backed stablecoins. This could be perhaps the GREATEST revolution in financial technology since the birth of the internet itself." pic.twitter.com/CH5pnznAuf - The White House (@WhiteHouse) July 18, 2025

Dank der neuen Gesetze und der Überwachung des Marktes erhalten auch FinTechs und andere Finanzinstitutionen die Möglichkeit, die Stablecoins verstärkt in ihre täglichen Aktivitäten einzubinden. Somit lassen sich Onlinezahlungen, grenzüberschreitende Transaktionen und moderne Gehaltsabrechnungen realisieren.

Deswegen sind sich Finanzinstitutionen wie JPMorgan bewusst, dass sie die nächste Evolution der US-Dollar-Infrastruktur nicht ignorieren können. Dieser Faktor wird noch einmal dadurch verstärkt, dass die FinTechs um schnellere und programmierbare Alternativen ringen.

Wichtiger ist jedoch, dass sich auch die Infrastruktur für die Anwender weiterentwickelt. Im Bereich der digitalen Geldbörsen müssen etwa die regulatorischen Standards eingehalten und gleichzeitig ein praktischer Nutzen geboten werden.

Genau dafür wurde die Best Wallet entwickelt, während die Stablecoins und möglicherweise auch andere Kryptowährungen über die frühe Adoptionsphase hinausgehen und in die der Mainstreamadaption übergehen.

Best Wallet wurde für die Zukunft der Krypto-Transaktionen gerüstet

Die Best Wallet zeichnet sich durch ihre Infrastruktur-Upgrades aus, welche für die nächste Ära der Kryptowährungen benötigt werden. Denn die Anwendung wurde entwickelt, um auch mit den kommenden Entwicklungen mitzuhalten.

Viele andere Wallets vernachlässigen die Umwandlungen zwischen Fiat- und Kryptowährungen. Im Gegensatz dazu stellt die Best Wallet die Nutzbarkeit in den Mittelpunkt. So wurden beispielsweise Dienste wie MoonPay, Alchemy Pay und weitere integriert.

Über diese können die Nutzer direkt auf Stablecoins zugreifen, während sie sich unnötige Schritte und Verzögerungen ersparen. Eine so reibungslose Erfahrung ist wichtig, damit die Stablecoins auch im alltäglichen Leben gerne und häufig verwendet werden, wobei sich Best Wallet somit als einer der Hauptprofiteure positioniert.

Dabei spielt es keinerlei Rolle, ob Sie nur digitale Assets versenden, neue Web3-Assets mit Fiatwährungen kaufen oder verschiedene Kryptowährungen miteinander tauschen wollen. Was früher mehrere Schritte in Anspruch genommen hat, wird mit der Best Wallet vereinfacht.

Eine entscheidende Rolle kommt dabei dem nativen BEST-Coin zu. Dieser schaltet entsprechend der verschiedenen Phasen der Roadmap unterschiedliche Vorteile frei, welche somit fortwährend für Wertsteigerungen sorgen.

Zu Beginn sind gasfreie Transaktionen sowie Ankauf- und Verkaufsstrategien für den Durchschnittskosteneffekt möglich. Dies beides findet man selbst bei führenden Wallets außerordentlich selten.

Somit erhalten die Anleger einen großen Vorteil, da sie ihre langfristigen Strategien für Kryptowährungen verwalten können. Zudem ersparen sie sich die Mühe, die mit der manuellen Verwaltung verbunden ist.

Noch deutlich früher soll die eigene Bankkarte Best Card erscheinen. Mit dieser können die in der App verwahrten Stablecoins direkt für reale Einkäufe verwendet werden, ohne zuvor eine Börsen verwenden zu müssen.

All dies verdeutlicht, dass die Best Wallet für die nächste Krypto-Ära entwickelt wurde. Genau dies ist der entscheidende Unterschied, weshalb sie so viele wählen.

Über 274 Mio. BEST-Coins gestakt

Wer die Entwicklung der Best Wallet über die letzte Zeit verfolgt hat, dem ist das hohe Wachstum dieser nicht entgangen. So verzeichnet die Web3-Wallet mittlerweile mehr als 250.000 monatlich aktive Nutzer.

Dies ist beachtlich für eine Anwendung, welche erst seit rund einem Jahr verfügbar ist. Daher entwickelt sich auch der Vorverkauf zu positiv. So wurden bisher 274 Mio. BEST-Coins in dem Staking-Pool deponiert, um eine jährliche Rendite in Höhe von 97 % zu erhalten. Dies kann sich auch bei der Listung durch den verringerten Verkaufsdruck positiv bemerkbar machen.

Frühe Anleger können sich zudem einen Rabatt sichern, da die Preise während des ICOs schrittweise erhöht werden. Durch das Staking lässt sich die Rendite zusätzlich steigern, während Sie regelmäßig mit BEST-Coins belohnt werden.

https://bestwallettoken.com/en/staking

Einen noch größeren Nutzen erhalten die Inhaber hingegen durch die Vorteile und Funktionen, welche der BEST-Coin freischaltet. Dazu zählt beispielsweise der Zugriff auf die Krypto-Presales, welche unter Upcoming Tokens zu finden sind. In dieser Rubrik werden Kryptowährungen in einem frühen Entwicklungszustand mit einem hohen Potenzial aufgezeigt.

Vorgestellt wurde hier unter anderem der BTC Bull Token (BTCBULL), bevor dieser in der ersten Woche um 112 % in die Höhe schoss. Aber auch Pepe Unchained war hier vor seinem Durchbruch mit einem Kursanstieg von 700 % zu finden.

Derzeit werden wieder einige vielversprechende Kryptowährungen vorgestellt. Dies ist etwa Bitcoin Hyper (HYPER), das eine Bitcoin-Skalierungslösung entwickelt, mit der die Leistung von Solana mit dem Bitcoin-Ökosystem verbunden wird. Außerdem ist hier Snorter Token (SNORT) zu finden, der den Krypto-Handelsroboter mit den niedrigsten Gebühren und der höchsten Geschwindigkeit offeriert.

Somit handelt es sich bei der Best Wallet um eine All-in-One-Lösung, welche zahlreiche Wünsche der Krypto-Community erfüllt und praktisch an einem einzigen Ort zur Verfügung stellt.

Schauen Sie nicht nur auf die Stablecoin-Ära, sondern erwerben Sie mit BEST einen Teil von ihr

Die Stablecoin-Regulierungen stellen erst den Anfang einer breiten Adoption der digitalen Assets dar. Als Nächstes kommt eine Ära des realen Nutzens, der tieferen Akzeptanz und der beschleunigten Innovation. Dabei wurde die Best Wallet so gestaltet, um in dieser Phase zu gedeihen.

So spielt es keine Rolle, ob Sie nur einen nahtlosen Zugang zu Stablecoins, leistungsstarke Tools für den Handel oder frühe Investments in Kryptowährungen suchen. All dies und noch mehr wird in der Best Wallet bereitgestellt, wobei Sie mit dem Token einen Anteil von dieser erwerben können.

Dieser wird aktuell nur über den Vorverkauf auf der Website angeboten. Dort kann er mit den Kryptowährungen ETH und USDT oder mit Bankkarte auch mit Fiatwährungen gekauft werden.

Damit Sie keine wichtigen Entwicklungen der Best Wallet verpassen, sollten Sie sich der Community auf X, Telegram und Discord anschließen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.