LR Health & Beauty begrüßt Jörg Körfer als neuen CEO - Fokus liegt weiter auf Wachstum und operative Exzellenz



21.07.2025 / 20:30 CET/CEST

Ahlen, 21. Juli 2025 - LR Health & Beauty SE gibt bekannt, dass Herr Jörg Körfer zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) berufen wurde. Er übernimmt ab dem 1. August 2025 die Aufgaben der bisherigen Vorstände, Dr. Andreas Laabs und Andreas Grootz. Beide Herren werden das Unternehmen im beiderseitigen Einvernehmen zum 31. Juli 2025 verlassen. Um das Führungsteam zukünftig weiter zu stärken, sondiert der Aufsichtsrat Optionen für einen weiteren, komplementierenden Vorstand.



Jörg Körfer verfügt über umfassendes Know-how im globalen Direktvertrieb aus seiner langjährigen Managementtätigkeit für international agierende Unternehmen. So zeichnete er unter anderem 14 Jahre bei Vorwerk (CEO Kobold und CEO Thermomix) verantwortlich und übernahm sechs Jahre bei Bofrost den Vorsitz des Beirats sowie in beratender Funktion die Aufgaben des CEOs. Diese Erfahrung wird er nun bei LR einbringen und im Sinne der eingeschlagenen Strategie das volle Potenzial der führenden Social-Commerce-Plattform Europas weiter ausschöpfen.



Der Aufsichtsrat dankt den beiden ausscheidenden Vorständen ausdrücklich für die stets vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit. Insbesondere unter der Führung von Dr. Laabs hat sich LR in den vergangenen elf Jahren hervorragend weiterentwickelt und ist bestens aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase einzuleiten. Seit seinem Eintritt bei LR im Jahr 2014 hat Dr. Laabs das Unternehmen maßgeblich geprägt und LR erfolgreich vom traditionellen Direktvertriebsmodell zu einem global agierenden Social-Commerce-Unternehmen weiterentwickelt. Zu den wesentlichen Meilensteinen seiner Amtszeit zählen vor allem die Digitalisierung des Geschäftsmodells, etliche der erfolgreichsten Produktneueinführungen von LR, aber auch Infrastrukturprojekte wie das Insourcing der Aloe Vera Drinking Gele im Jahr 2018 sowie die Eröffnung des IT-Hubs in Athen, die alle entscheidend zur heutigen Positionierung von LR beigetragen haben.



Andreas Grootz verlässt das Unternehmen nach vierzehn Jahren. Er hat bei LR kapitalmarktfähige Governance-Strukturen eingeführt und die Eröffnung neuer Märkte vorangetrieben.



Der Aufsichtsrat ist überzeugt, nun in Herrn Körfer den passenden Nachfolger für LR gefunden zu haben, um die von Dr. Laabs und seinem Team begonnene Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben.





