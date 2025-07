Telegram Trader AWSX: Nike - Klare Turnaround-Story

Was spricht für Nike als Turnaround-Investment? 1. Kursfantasie durch positive Überraschungen

Analysten sehen im Q4?2025 das Tief des Turnarounds: HSBC spricht von einer "swoosh-förmigen" Erholung (keine schnelle V-Form, aber stetiger Aufstieg) und stufte die Aktie auf Buy hoch und hob das Kursziel von 60?USD auf 80?USD.

Jefferies hält weiterhin an der Buy-Bewertung fest und kündigt ein Kursziel von 115?USD an - eine potenzielle Steigerung um fast 85 % vom aktuellen Niveau. 2. Einstieg zu attraktiver Bewertung

Nike wird derzeit historisch günstig bewertet, mit moderatem KUV, was gerade bei Erholungs- oder Turnaround-Szenarien attraktiv wirkt. Eine latent hohe Bewertungslücke zur Konkurrenz (z.B. Adidas) unterstreicht das Potenzial. 3. Klare Turnaround-Story: Strategie und Trigger

Der neue CEO Elliott Hill hat den "Win Now"-Plan initiiert: Bereinigung der Überbestände (besonders in Lifestyle-Produkten wie Air Force?1, Air Jordan?1, Dunk), und strategischer Ausbau des Frauen- und Direct-To-Consumer-Geschäfts. 4. Analysten-Zustimmung und steigende Stimmung HSBC betont, dass sich der Abwärtstrend langsam umkehrt, und hebt die Aktie auf "Buy" mit Kursziel 80 USD. Jefferies sieht das Q4 als "Bottom" der Erholung - mit Umsatz- und Margensteigerung durch einfachere Jahresvergleiche und verbessertem Produktmix. Man hält weiterhin an der Buy-Bewertung fest und kündigt ein Kursziel von 115 USD an.