NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial drehte am Montag im späten Handel ins Minus und ging 0,04 Prozent tiefer bei 44.323,07 Punkten aus dem Handel.

Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,14 Prozent auf 6.305,60 Zähler nach oben. Zwischenzeitlich erklomm der marktbreite Index ein Rekordhoch. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und gewann am Ende 0,50 Prozent auf 23.180,06 Punkte./edh/he

