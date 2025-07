Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Was ist kalt, schmeckt wunderbar und wird gerne aus der Waffel geschleckt? Einfache Frage, das ist Speiseeis, das wir so lieben, angeblich gibt es das schon seit mehreren Tausend Jahren. Ob das stimmt, verrät Ihnen Petra Terdenge:Sprecherin: Mit dem Speiseeis von heute hatte das nicht viel zu tun. Aber Eis wurde tatsächlich schon sehr früh kulinarisch eingesetzt, sagt Rieke Winter von der Apotheken Umschau:O-Ton Rieke Winter 19 sec."In China sollen angeblich schon um das Jahr 3.000 vor Christus Schnee und Natureis zum Kühlen von Getränken verwendet worden sein. Und es heißt, dass später zum Beispiel Alexander der Große und der römische Kaiser Nero Eis und Schnee aus den Bergen heranschaffen ließen, um sie mit Wein, Honig, Früchten oder Gewürzen zu mischen."Sprecherin: Damals konnten sich nur Könige und Kaiser ein Eis leisten, heute ist das zum Glück für Normalverdiener möglich, auch wenn die Preise seit einigen Jahren deutlich gestiegen sind. Wie viel Eis schlecken wir im Durchschnitt pro Jahr?O-Ton Rieke Winter 20 sec."Wir essen etwa ungefähr acht Liter Eis pro Kopf. Das meiste davon ist industriell hergestellt, ein kleinerer Teil stammt aus Eisdielen. Es gibt außerdem jedes Jahr neue Kreationen, zum Beispiel Himbeereis mit rosa Pfeffer oder Mango-Chili. Am beliebtesten sind aber Klassiker wie Schokolade, Stracciatella und Vanille."Sprecherin: Allerdings verträgt nicht jede und jeder Eis. Es gibt Menschen, denen die Kälte Probleme bereitet:O-Ton Rieke Winter 18 sec."Manche Menschen bekommen beim Eis essen einen so genannten Eishusten. Das liegt daran, dass in unserem Rachen Rezeptoren sitzen, die auch auf Kälte reagieren. Wenn wir Eis essen, dann werden sie angeregt und geben dem Gehirn ein Signal, dass ein Fremdkörper im Hals sitzt, der raus muss - daher der Eishusten."Abmoderation: Außerdem kann es zu Zahnschmerzen kommen, schreibt die Apotheken Umschau. Wer damit Probleme hat, sollte vorsichtig schlecken und sich auch bei heißen oder sauren Speisen zurückhalten.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6081401