KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Innenminister der EU-Staaten kommen am Dienstag (9.00 Uhr) im dänischen Kopenhagen zu Beratungen über die europäische Migrations- und Sicherheitspolitik zusammen. Im Zentrum der Gespräche stehen die Rückführung abgelehnter Asylbewerber, die Bekämpfung irregulärer Migration sowie der Kampf gegen organisierte Kriminalität und Drogenhandel. Die Minister wollen zudem diskutieren, wie die EU krisenfester aufgestellt werden kann und welche neuen Ansätze helfen könnten, irreguläre Migration zu begrenzen.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Verbesserung des europäischen Rückführungssystems. Dabei geht es unter anderem um die mögliche Einrichtung sogenannter Rückführungszentren außerhalb der EU sowie eine stärkere Rolle der Grenzschutzagentur Frontex.

Aus Deutschland wird zu den Beratungen in Kopenhagen Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwartet. Er hatte sich bereits am vergangenen Freitag mit den Innenministern aus Österreich, Frankreich, Dänemark, Polen und Tschechien bei einem Treffen in Bayern für eine deutlich härtere Gangart in der europäischen Migrationspolitik ausgesprochen - darunter konsequentere Abschiebungen, auch nach Syrien und Afghanistan./svv/DP/nas