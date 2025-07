AIMAG XILIN GOL, China, July 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 19. Juli wurde in Xilin Hot, im Aimag Xilin Gol, das 35. Naadam Steppen-Festival der Autonomen Region Innere Mongolei eröffnet. Mehr als 100.000 Besucher aus ganz China feiern gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung dieses traditionelle Fest.

Bei Tagesanbruch begann die feierliche Eröffnungszeremonie: Zehntausende Teilnehmer unterschiedlicher ethnischer Gruppen strömten in ihren schönsten Trachten aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Die Veranstaltung stand unter dem Motto "Musikalische Reisen in der Inneren Mongolei, Naadam im Alltag" und gliederte sich in drei kunstvoll inszenierte Kapitel: "Begegnung", "Zusammenkunft" und "Versprechen auf ein Wiedersehen". Diese setzten das reiche kulturelle Erbe der Steppe eindrucksvoll in Szene.

Das Festival umfasst 18 thematische Bereiche, in denen sich die traditionelle mongolische Kultur - darunter die "Drei männlichen Fertigkeiten" sowie Ausstellungen zum immateriellen Kulturerbe - hautnah erleben lässt. Zudem erwarten die Besucher innovative Erlebnisse: von der Möglichkeit, in der Steppe Fotos in traditioneller Kleidung zu machen, bis hin zum Familien-Camping. Die Gäste können sich auf ein vielseitiges Programm mit Live-Darbietungen und interaktiven Aktivitäten wie Reiten oder Briefmarkensammeln freuen. Das Festival lädt dazu ein, die faszinierende Kultur der Steppe aus nächster Nähe zu erleben.

Als langjähriger Gastgeber des Sommer-Naadam positioniert sich der Aimag Xilin Gol - mittlerweile zum vierten Mal in Folge - als aufstrebendes Reiseziel für nachhaltigen Kulturtourismus in der Steppe. Die Region überzeugt mit ihrer eindrucksvollen Naturlandschaft und ihrem reichen kulturellen Erbe im Herzen der Inneren Mongolei.

In diesem Sommer hat Xilin Gol mehrere Tourismusinitiativen ins Leben gerufen, darunter die Verteilung digitaler Gutscheine im Wert von einer Million Yuan über Kurzvideo-Plattformen, die Ausgabe von 20.000 kostenlosen Geschenksets mit Hitzeschutz-Ausrüstung und Reiseführern an Besucher sowie eine 50-prozentige Ermäßigung auf den Eintritt zu allen Sehenswürdigkeiten der Kategorie A und höher im Aimag Xilin Gol im Zeitraum vom 18. bis 21. Juli.

Quelle: Organisationskomitee des 35. Naadam Steppen-Festivals der Autonomen Region Innere Mongolei

Ansprechpartner: Herr Hao, Tel: 86-10-63074558.