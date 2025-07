Wasserstoff-Comeback!: Plug Power oder Bloom Energy: Welche Aktie gehört ins Depot?

Es erinnert an die guten alten Wasserstoffzeiten. Innerhalb von rund 2 Monaten hat sich der Kurs von Plug Power mehr als verdoppelt. Geht es in dem Tempo weiter oder ist es an der Zeit zu Bloom Energy zu wechseln?

Die Aktie von Plug Power macht da weiter, wo sie Freitag aufgehört hat. Sie schießt in die Höhe. Hintergrund des neuerlichen Kursanstieges ist eine aktuellen Analyse des US-Marktforschungsunternehmens BCC Research, die Insider Monkey vorliegt. Der Studie zufolge dürfte das Marktvolumen für Brennstoffzellengeneratoren von derzeit rund 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf voraussichtlich 3,1 Milliarden US-Dollar bis 2029 steigen. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 21,2 Prozent.

Getrieben wird der Trend insbesondere durch die wachsende Nachfrage nach unterbrechungsfreier Stromversorgung, etwa bei Krankenhäusern, Rechenzentren oder anderen kritischen Infrastrukturen. Vor dem Hintergrund zunehmender Belastungen der Stromnetze und wachsender Anforderungen an Versorgungssicherheit gewinnen dezentrale, zuverlässige Energiequellen an Bedeutung. Ist Plug Power bei diesen Aussichten die richtige Wahl oder bietet sich eher Bloom Energy für das Depot an?

Plug Power vs. Bloom Energy

Die Energiewende treibt die Entwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien voran, wobei Unternehmen wie Plug Power und Bloom Energy im Zentrum des Interesses stehen. Beide Firmen sind führend in ihren jeweiligen Technologiebereichen, bieten jedoch unterschiedliche Ansätze und Potenziale für Investoren.

Technologische Ausrichtung und Marktpräsenz

Plug Power konzentriert sich auf die Nutzung von grünem Wasserstoff zur Energieversorgung von Fahrzeugen und industriellen Anwendungen. Das Unternehmen hat sich durch Partnerschaften mit Branchengrößen wie Renault und SK Group positioniert, um seine Präsenz auf globaler Ebene auszubauen.

Bloom Energy hingegen spezialisiert sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von stationären Brennstoffzellensystemen für eine zuverlässige und umweltfreundliche Stromversorgung. Der Fokus liegt auf Energielösungen für Rechenzentren, Krankenhäuser und andere kritische Infrastrukturen.

Marktpotenzial

Plug Power ist seit seinem Höhenflug 2021 eher dadurch aufgefallen, dass Prognosen verfehlt wurden und Kapitalerhöhung nötig waren. Zudem ist bei Plug Power immer noch nicht abzusehen, ob der Konzern jemals schwarze Zahlen liefern wird. Nachdem Wasserstoff allerdings in Trumps "Big beautiful bill" gut wegkommt, hat die Aktie zu einem Höhenflug angesetzt und jede noch so kleinste Nachricht treibt die Aktie in die Höhe.

Ob Plug Power die Ansprüche, die Anleger an die Aktie stellen erfüllen kann, dass steht auf einem anderen Blatt. Geht es nach CEO Andy Marsh, dann hat der US-Wasserstoffspezialist eine glänzende Zukunft vor sich. Der Kurs spiegelt aber auch wider, wie oft Marsh seine vollmundigen Versprechen nicht halten konnte.

Bloom Energy zeichnet sich durch stabiles Umsatzwachstum und eine solide Auftragslage aus. Besonders in Schlüsselbereichen wie Notstromlösungen sind die Amerikaner gut aufgestellt. Ihr Vorteil: Die Energy-Server von Bloom können sowohl mit Gas als auch mit Wasserstoff betrieben werden. Ein Vorteil, den sich American Electric Power (AEP) gesichert hat und einen Liefervertrag über bis zu 1 Gigawatt (GW) der Brennstoffzellensysteme von Bloom abgeschlossen hat.

Finanzielle Leistung

Plug Power hat zwar im zweiten Quartal bessere Zahlen als im Vorjahreszeitraum vorgelegt, blieb jedoch in Teilen hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Der Umsatz legte im Vergleich zum ersten Quartal 2024 um rund elf Prozent auf 133,7 Millionen US-Dollar zu und übertraf damit die Konsensschätzung von 130,7 Millionen US-Dollar leicht.

Auf Ergebnisebene fiel das Bild weniger positiv aus: Der bereinigte Nettoverlust lag bei 188,7 Millionen US-Dollar und damit über der prognostizierten Marke von minus 184,8 Millionen US-Dollar. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich reduzieren. Vor Jahresfrist hatte der Verlust noch 276,6 Millionen US-Dollar betragen.

Bloom Energy kann zwar auch keine schwarze Zahl unterm Strich vorweisen, allerdings konnte der amerikanische Konzern die Erwartungen schlagen und die Analysten gehen davon aus, dass Bloom am Ende des Geschäftsjahres im Gewinn angekommen ist.

Bloom Energy Corporation hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2025 einen Umsatz von 326,02 Millionen US-Dollar erwirtschaftet. Gegenüber den 235,3 Millionen US-Dollar im Vorjahr ist das eine Steigerung von 38,6 Prozent. Der Nettoverlust belief sich auf 23,81 Millionen US-Dollar gegenüber 57,52 Millionen US-Dollar im Vorjahr und hat sich damit mehr als halbiert.

Die Analysten sind sich einig

Laut Marketwatch ist die durchschnittliche Empfehlung von 26 Analysten für Plug Power "Halten" mit einem durchschnittlichen Zielpreis von 1,78 US-Dollar. Demnach hätte die Aktie von Plug schon ihren "Analysten-Zenit" überschritten.

Auf die Aktien von Bloom schauen 22 Analysten. Ihr Ergebnis ist allerdings etwas positiver. Im Mittel wird die Aktie zum Kauf empfohlen. Was das Kursziel angeht, ist die Aktie von Bloom allerdings genau da, wo sie der Durchschnitt der Experten erwartet.

Mein Tipp: Bloom schont die Nerven deutlich mehr

Für Anleger, die im Wasserstoffsektor gerne "all in" gehen, könnte Plug Power die bessere Wahl sein. Allerdings birgt die Investition höhere Risiken aufgrund der Marktvolatilität und der Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung. Bei Plug Power darf nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden und es muss jederzeit damit gerechnet werden, dass es auch Störfeuer seitens des Unternehmens geben kann. Aufgrund seiner Popularität aus dem ersten Wasserstoffboom greifen risikobereite Anleger gerne bei Plug zu.

Bloom Energy bietet dagegen die solidere Investitionsmöglichkeit für Anleger. Investoren, die nach stabilen Erträgen und einer etablierten Marktpräsenz suchen, insbesondere im Bereich der stationären Energielösungen, sind bei Bloom Energy gut aufgehoben. Der Fokus auf kritische Infrastrukturen und die nachhaltige Geschäftsstrategie sind für langfristige Anleger geeignet, die auf eine konsistente Wertentwicklung setzen.

Langer Text - kurzer Sinn: Insgesamt hängt die Wahl zwischen Plug Power und Bloom Energy stark von der individuellen Risikobereitschaft und den Investitionszielen ab. Beide Unternehmen haben das Potenzial, um von der globalen Energiewende zu profitieren, bieten aber unterschiedliche Chancen und Risiken für Anleger.

Enthaltene Werte: US72919P2020,US0937121079