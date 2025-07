DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. Juli

=== 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Ergebnis 1H 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (11:00 Analystenkonferenz) 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 1H 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 2Q 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H (09:00 PK) *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 2Q 11:15 GB/BoE-Gouverneur Bailey, Rede im Finanzausschuss *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,3%-iger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 500 Mio EUR; Auktion 2,5%-iger grüner Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2033 im Volumen von 1,0 Mrd EUR *** 12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1H 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, vorläufiges Ergebnis 1H 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 1H 19:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, informelles Dinner mit Präsidentin der europäischen Investment Bank, Calvino 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (23:00 Analystenkonferenz) - DE/Kanzler Merz trifft tschechischen Ministerpräsidenten Fiala ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige

Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

July 21, 2025 23:57 ET (03:57 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.