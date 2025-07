Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland führt den digitalen Pfandbon ein und macht das Einkaufserlebnis für seine Kunden damit noch angenehmer und nachhaltiger. Ab Montag, den 4. August, können alle Lidl-Kunden deutschlandweit ihre Pfandbeträge bequem über die Lidl Plus App speichern und einlösen. Lidl ist der erste Lebensmitteleinzelhändler in Deutschland, der den digitalen Bon flächendeckend in allen Filialen einführt.Diese Neuerung hat viele Vorteile: Durch den Verzicht auf Papierbons leisten Lidl in Deutschland und seine Kunden einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Zudem sind in der Lidl Plus App alle verfügbaren und bereits eingelösten Pfandbons jederzeit einsehbar. Die automatische Speicherung ermöglicht eine bessere Kontrolle und macht die Aufbewahrung von Papierbons überflüssig. Verlorene oder vergessene Pfandbons sind damit Geschichte. Scannen die Kunden ihre Lidl Plus Karte an der Kasse, wird der Bon automatisch eingelöst, sofern er zuvor nicht manuell deaktiviert wurde.Alle Kunden haben weiterhin die Möglichkeit, den Papierbon zu wählen. Sowohl digitale als auch gedruckte Bons können in jeder Filiale deutschlandweit eingelöst werden. "Wir lassen unseren Kunden die Wahl, für welche Variante sie sich entscheiden. Gleichzeitig setzen wir mit dem digitalen Pfandbon ein starkes Zeichen für eine kundenfreundliche Digitalisierung und nachhaltige Prozesse im Lebensmitteleinzelhandel. Die Einführung zielt darauf ab, das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern und ökologische Verantwortung zu übernehmen", sagt Florian Späth, Geschäftsführer Kunde Sales der Lidl Dienstleistung GmbH und Co. KG.Lidl in Deutschland hat den digitalen Pfandbon vor der nationalen Einführung zunächst in einigen Filialen erfolgreich getestet. Zudem steht Lidl Plus Nutzern eine papierlose Bonvariante, der digitale Kassenbon, bereits seit 2019 zur Verfügung. Weitere Informationen zu Lidl Plus finden Sie hier (https://www.lidl.de/c/lidl-plus/s10007388).Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsmanagement finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/verantwortung/nachhaltigkeitsmanagement).Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6081406