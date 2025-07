DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

HEDGEFONDS - Aktivistische Investoren haben im ersten Halbjahr weniger Kampagnen gestartet als im Vorjahr, auch aufgrund geopolitischer Krisen. Im Herbst könnten sie dagegen wieder angreifen, erwarten Experten. Mehrere deutsche Unternehmen, darunter BASF, Brenntag, Bayer und Gerresheimer stehen laut Finanzkreisen im Fokus der Hedgefonds. Fachleute raten den Firmen, sich vorzubereiten, etwa indem sie sich im oberen Drittel der Branche positionieren, das Management neu aufstellen und ihre Kreditwürdigkeit steigern. (Handelsblatt)

WISE - Der Zahlungsdienstleister Wise steht vor einer Aktionärsrebellion. Der Mitgründer Taavet Hinrikus, der immer noch 5,1 Prozent an dem Unternehmen hält, hat die Aktionäre dazu aufgefordert, den vom Management geplanten Börsenumzug von London in die USA zu blockieren. (Financial Times)

IVECO - Ein weiterer großer Name der italienischen Fahrzeugbranche könnte schon bald in ausländische Hände fallen. Der Nutzfahrzeugkonzern Iveco steht nach unbestätigten Medienberichten vor dem Verkauf nach Indien. Die von der Familie Agnelli/Elkann kontrollierte Holding Exor verhandelt demnach mit Tata. Die Rüstungssparte Iveco Defence Vehicles (IDV) könnte separat verkauft werden, vielleicht nach Deutschland. (Börsen-Zeitung)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 22, 2025 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.