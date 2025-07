© Foto: Michael Probst - AP

Eigentlich wollte die EZB in den Sommermodus schalten, doch geopolitischer Druck, ein starker Euro und wachsende Sorgen in Südeuropa sprechen für einen Zinsschritt. Es könnte zu einer Überraschung kommen.Kommt die Überraschung zum Ferienbeginn? Wenn die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre letzte Zinsentscheidung vor der Sommerpause trifft, rechnet der Markt bislang mit einem Stillhalten. Doch es mehren sich die Zeichen, dass die Währungshüter in Frankfurt erneut zur Schere greifen könnten, trotz bereits acht Zinssenkungen seit Juni 2024. Der Leitzins liegt derzeit bei 2,00 Prozent, doch die Gemengelage macht einen weiteren Schritt nach unten wahrscheinlicher, als viele denken. …