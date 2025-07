Zwei aktuelle, von Fachkolleg*innen begutachtete Zusammenfassungen klinischer Studien haben ergeben, dass Almased, ein proteinreicher, niedrig-glykämischer Mahlzeitenersatz, signifikante gesundheitliche Vorteile bietet, die von Gewichtsabnahme und verbesserter Stoffwechselgesundheit bis hin zu Anti-Aging-Effekten und einer höheren Lebensqualität reichen.

Beide Übersichtsarbeiten fassen 30 begutachtete klinische Studien aus drei Jahrzehnten wissenschaftlicher Forschung zusammen und bestätigen, dass Almased wirksam und sicher zur Gewichtsreduktion, zum Erhalt der Muskelmasse und für die Herz-Kreislauf-Gesundheit ist.

Das 2025 im American Journal of Biomedical Science Research veröffentlichte Review hob die Wirksamkeit und Sicherheit von Almased für breite Personengruppen hervor, darunter Menschen, die abnehmen möchten, Personen mit metabolischem Syndrom oder Fettleber, ältere Menschen, die ihre Muskelmasse erhalten möchten, sowie Sportler*innen und Menschen mit normalem Gewicht, die einen zusätzlichen Bedarf an hochwertigem Protein haben.

In dieser Studienzusammenfassung wird auch erläutert, wie durch den patentierten Fermentationsprozess von Almased über 80 bioaktive Peptide entstehen und gleichzeitig eine mehr als doppelt so hohe Menge Spermidin als über die übliche Ernährung aufgenommen wird. Spermidin wird mit einer längeren Lebenserwartung, einer besseren Herz-Kreislauf-Gesundheit und einer besseren Gehirngesundheit in Verbindung gebracht.

In der Veröffentlichung heißt es: "Während des proteolytischen Enzymverfahrens von Almased entstehen auf natürliche Weise bioaktive und biogene Peptide, die zuvor in den Rohstoffen nicht nachweisbar waren. Es ist davon auszugehen, dass der Herstellungsprozess eine wichtige Rolle bei der Bildung bioaktiver Verbindungen spielt, die für unerwartete positive Effekte auf den Stoffwechsel verantwortlich sind, selbst bei Menschen, die nicht übergewichtig sind."

Weitere wichtige Ergebnisse der 2022 in Heliyon veröffentlichten Studien zeigen:

167 Anstieg der GLP-1-Produktion und 358 Anstieg der PYY-Produktion (ein im Darm produziertes Sättigungshormon) im Vergleich zu einer kaloriengleichen amerikanischen Standardernährung derselben Personen (Oliveira et al. 2022)

Die Almased-Gruppe verlor in 12 Wochen 145 mehr Gewicht als die Kontrollgruppe (-5,9 kg gegenüber -2,4 kg). Der Fettabbau war in der Almased-Gruppe (-4,5 kg) um 181 höher als in der Kontrollgruppe (-1,6 kg) im gleichen Zeitraum, obwohl das Ausgangsgewicht beider Gruppen vor der Studie vergleichbar war (Röhling et al. 2020)

Almased plus Krafttraining steigerte die Muskelkraft um 33 gegenüber Krafttraining allein (Deibert et al. 2010)

Der Taillenumfang war in der Almased-Gruppe nach 6 Wochen um 239 stärker reduziert als bei einer fettreduzierten Diät (-6,1 cm gegenüber -1,8 cm). Der Fettmasseverlust war in der Almased-Gruppe nach 6 Wochen um über 82 höher als bei einer fettreduzierten Diät (-5,1 kg gegenüber -2,8 kg) (König et al. 2008)

Eine Studie an postmenopausalen Frauen zeigte eine 62-prozentige Verringerung der Prävalenz des metabolischen Syndroms und einen signifikanten Fettabbau ohne Verlust von Muskelmasse (Deibert et al. 2007)

Almased reduzierte den Leberfettgehalt um durchschnittlich 56 und trägt zur Reduktion stiller Entzündungen bei (Deibert et al. 2019)

Almased bewahrte 100 der Muskelmasse während der Gewichtsabnahme (Deibert et al. 2004)

Forscher*innen fanden heraus, dass Almased die Fettverbrennung steigert, sodass der Körper Fett und Kalorien effektiver verbrennt (Oliveira et al. 2021). Bei übergewichtigen und adipösen Personen führte die Almased-Diät im Vergleich zu herkömmlichen kalorienarmen Diäten zu einer stärkeren Reduzierung des Körpergewichts, des Body-Mass-Index (BMI) und der Fettmasse bei gleichzeitiger Verbesserung der Blutzuckerkontrolle und der Blutfettwerte.

Über die Gewichtsregulierung hinaus heben die Studien die Rolle von Almased bei der Unterstützung eines gesunden Blutzuckerspiegels sowohl bei Menschen mit Prädiabetes als auch bei Menschen mit Typ 2 Diabetes hervor.

Das Review weist auch auf die einzigartigen Anti-Aging- und Gesundheitsvorteile von Almased hin. Die regelmäßige Einnahme wird mit einer gesunden Zellfunktion, reduzierten Stressmarkern sowie einem positiven Einfluss auf Energie und Stimmung in Verbindung gebracht. Die proteinreiche Formel von Almased liefert alle essenziellen Aminosäuren sowie bioaktive Peptide. Sie unterstützt den Erhalt der Muskelmasse, fördert die Zellgesundheit und entlastet das Immunsystem durch eine geringere Entzündungslage und trägt so zu einer verbesserten Lebensqualität und Langlebigkeit bei.

"Die vorgestellten Ergebnisse unterstreichen die Wirksamkeit der Soja-Joghurt-Honig-Formel (Almased) bei der Gewichtsreduktion und der Verbesserung von mit Fettleibigkeit verbundenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und metabolischen Risikofaktoren", so die Autor*innen der Studie.

Über Almased

Almased wurde vor über 30 Jahren in Deutschland von dem Heilpraktiker Hubertus Trouillé und seinem Sohn André Trouillé entwickelt und ist ein familiengeführtes Unternehmen, das sich der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden weltweit verschrieben hat. Almased ist als Europas führende wissenschaftlich fundierte Marke für Mahlzeitenersatz-Shakes zur Gewichtsreduktion anerkannt und kombiniert natürliche Inhaltsstoffe mit einem patentierten Fermentationsverfahren, um eine hochwertige und wirksame Ernährung zu gewährleisten. Mit über 30 wissenschaftlichen Studien in drei Jahrzehnten ist Almased weltweit führend im Bereich der Stoffwechselgesundheit. Mit der Verpflichtung, die weltweit hochwertigsten Zutaten zu beziehen, setzt Almased seine Mission fort, Menschen mit wirkungsvollen Produkten zu einem gesünderen und glücklicheren Leben zu verhelfen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250716795047/de/

Contacts:

Melissa Tirey

melissa@shift6studios.com