DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Mit Astrazeneca hat ein weiterer Pharmahersteller eine deutliche Stärkung seiner US-Fertigung angekündigt. Der britische Konzern will 50 Milliarden Dollar bis 2030 in den USA investieren. Das umfasst eine neue Produktionsstätte mit Fokus auf chronische Krankheiten. Andere Pharmahersteller wie Eli Lilly, Roche, Regeneron Pharmaceuticals und Merck & Co hatten in den vergangenen Monaten ebenfalls massive Investitionen in ihre US-Fertigung angekündigt. US-Präsident Donald Trump droht derzeit mit Zöllen von bis zu 200 Prozent auf Pharmazeutika, die im Ausland hergestellt werden. Trump sagte zuletzt, dass die Pharmakonzerne bis zu eineinhalb Jahre Zeit bekämen, um ihre Lieferketten wieder in die USA zu verlagern, bevor die Zölle in Kraft treten. Astrazeneca-CEO Pascal Soriot sagte, die Investitionen unterstützten das Ziel des Konzerns, 2030 einen Umsatz von 80 Milliarden Dollar zu erzielen. Man werde außerdem zehntausende neue Jobs in den USA schaffen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:30 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 2Q

13:00 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 2Q

13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1H

13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q

22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine relevanten Daten angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.304,30 +0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 23.149,30 -0,1% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.665,90 -0,0% Nikkei-225 (Tokio) 39.694,54 -0,3% Hang-Seng (Hongk.) 25.089,55 +0,4% Schanghai-Comp. 3.581,88 +0,6% Kospi (Seoul) 3.164,93 -1,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Wenig verändert - Vor den ab Anfang August drohenden US-Zöllen dominiert die Zurückhaltung, heißt es. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte erklärt, dass der 1. August eine feste Frist für das Inkrafttreten neuer Zölle darstelle. Die Investoren haben allerdings die Hoffnung, dass bis dahin noch eine Reihe von Handelsabkommen möglich sind. Der Kospi in Seoul verzeichnet mit einem Abschlag von 1,0 Prozent das deutlichste Minus in der Region. In den ersten 20 Tagen des Juli hat Südkorea einen Exportrückgang verbucht. Nach Angaben der Zollbehörde beliefen sich die Ausfuhren in diesem Zeitraum auf 36,1 Milliarden Dollar - 2,2 Prozent weniger verglichen mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Nikkei-225 reagiert mit leichten Abgaben auf das Ergebnis der Wahl zum Oberhaus am Wochenende, bei der die Regierungskoalition von Premierminister Shigeru Ishiba ihre Mehrheit verloren hat. Der Nikkei-225 reduziert sich um 0,4 Prozent. Am Montag fand in Japan aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. Leicht positive Vorzeichen gibt es an den chinesischen Börsen. In Australien zeigt sich der S&P/ASX 200 stabilisiert, nachdem der Index am Vortag das deutlichste Tagesminus seit April verzeichnet hatte.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 44.323,07 -0,0% -19,12 +4,2% S&P-500 6.305,60 +0,1% 8,81 +7,1% NASDAQ Comp 20.974,18 +0,4% 78,52 +8,2% NASDAQ 100 23.180,06 +0,5% 114,59 Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,07 Mrd 1,23 Mrd Gewinner 1.328 1.119 Verlierer 1.442 1.640 Unverändert 76 74

Gut behauptet - Anleger setzten darauf, dass die Bilanzsaison, die in den kommenden Tagen ihren Höhepunkt erreicht, überzeugen wird. Etwas Unterstützung kaum auch von sinkenden Marktzinsen. Unter den Einzelaktien schlossen Microsoft kaum verändert. Der Software-Gigant hatte eine Warnung über "aktive Angriffe" auf seine Server-Software herausgegeben und die Kunden aufgefordert, die neuen Sicherheits-Updates zu installieren. Tesla sanken um 0,3 Prozent. CEO Elon Musk hatte mitgeteilt, dass er wieder voll im Einsatz für den E-Autobauer sei. Verizon Communications (+4,1%) hat die Erwartungen der Analysten im zweiten Quartal übertroffen und ihren Ausblick für Cashflow und Gewinn erhöht. Sarepta Therapeutics fielen um weitere 5,5 Prozent, bereits am vergangenen Freitag war der Kurs um 36 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen hatte am Freitag nach Börsenschluss bekanntgegeben, es werde weiterhin Elevidys vertreiben, nachdem die Gesundheitsbehörde FDA darum gebeten hatte, die Lieferungen der Gentherapie für Duchenne-Muskeldystrophie einzustellen. Die Gesellschaft sieht aktuell keine Hinweise auf Gefahren für Patienten. Block (+7,3%) rücken am Mittwoch in den S&P-500 auf und ersetzen dort Hess, die von Chevron geschluckt werden.

US-ANLEIHEN

Die Verunsicherung wegen der Zollpolitik verschaffte dem Anleihemarkt Zulauf. Die Zehnjahresrendite fiel um 6 Basispunkte auf 4,37 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 7:23 % YTD EUR/USD 1,1686 -0,1 1,1693 1,1686 +12,3% EUR/JPY 172,67 0,3 172,24 172,66 +5,8% EUR/GBP 0,8674 0,1 0,8667 0,8674 +4,7% GBP/USD 1,3471 -0,2 1,3492 1,3473 +7,3% USD/JPY 147,77 0,3 147,31 147,74 -5,8% USD/KRW 1.388,46 0,4 1.382,82 1.387,94 -5,7% USD/CNY 7,1432 0,0 7,1429 7,1437 -0,8% USD/CNH 7,1730 0,0 7,1710 7,1733 -2,1% USD/HKD 7,8498 0,0 7,8497 7,8499 +1,0% AUD/USD 0,6514 -0,1 0,6523 0,6513 +5,3% NZD/USD 0,5952 -0,2 0,5967 0,5955 +6,6% BTC/USD 117.110,15 -0,2 117.307,75 117.284,10 +24,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die sinkenden Marktzinsen belasteten den Dollar, der Dollar-Index büßte 0,6 Prozent ein - auch wegen des festen Yen. Die RBC-Analysten erkärten die Yen-Stärke mit dem Umstand, dass der japanische Premierminister Shigeru Ishiba beschlossen hat, im Amt zu bleiben - trotz des schwachen Wahlergebnisses der Regierungsparteien im japanischen Oberhaus.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,46 67,20 -2,6% -1,74 -6,4% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -7,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise tendierten knapp behauptet. Der Preis für das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,2 Prozent auf 67,20 Euro. Anleger wögen die Auswirkungen der jüngsten EU-Sanktionen auf russische Ölexporte und die Entwicklungen der Handelsgespräche ab. Der Markt sei nicht von der Wirksamkeit dieser Sanktionen überzeugt, urteilte die ING mit Blick auf die neuen EU-Sanktionen gegen Russland.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.385,83 3.394,30 -0,2% -8,48 +27,7% Silber 33,15 33,29 -0,4% -0,14 +17,6% Platin 1.244,85 1.234,24 +0,9% +10,61 +40,5% Kupfer 5,61 5,61 0% 0,00 +37,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Dollar-Schwäche und sinkende Marktzinsen trieben den Goldpreis um 1,4 Prozent pro Feinunze nach oben - auch die bestehenden Zolldrohungen stützten das Edelmetall.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

UNIVERSAL MUSIC

plant ein Listing für bestimmte Aktien in den USA. Wie das in den Niederlanden ansässige Unternehmen mitteilte, hat es einen Antrag auf eine Börsennotierung bei der US-Börsenaufsicht SEC gestellt. Die Anzahl der zu verkaufenden Aktien und eine Preisspanne seien noch nicht festgelegt worden. Derzeit wird Universal an der Euronext in Amsterdam gehandelt.

July 22, 2025 01:50 ET (05:50 GMT)

