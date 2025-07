Der DAX ist mit Zurückhaltung in eine entscheidende Handelswoche gestartet. Während die Berichtssaison in den USA bereits für Aufwind sorgt und der Nasdaq 100 sowie der S&P 500 neue Rekordstände erreichten, kommt der deutsche Leitindex kaum vom Fleck. Belastend wirken dabei sowohl die ab dem 1. August geplanten US-Zölle als auch die beginnende Berichtssaison in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...