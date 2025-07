DJ EUREX/Renten-Futures kaum verändert - Blick in Richtung EZB

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. An den Anleihemärkten wird bereits auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) und die begleitenden Aussagen am Donnerstag geblickt. Auch die anhaltende Kritik der US-Administration an US-Notenbankpräsident Jerome Powell wird mit Sorge verfolgt.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 3 Ticks auf 130,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,49 Prozent und das Tagestief bei 130,31 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 18.695 Kontrakte. Der Buxl-Futures reduziert sich um 16 Ticks auf 117,68 Prozent. Der Bobl-Futures büßt 1 Ticks auf 117,87 Prozent ein.

July 22, 2025 02:27 ET (06:27 GMT)

