Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Passwork, die führende selbstgehostete Passwortmanagementlösung für Unternehmen, hat erfolgreich einen intensiven und umfassenden Penetrationstest über HackerOne abgeschlossen, der von der weltweit renommierten Crowdsourcing-Cybersicherheitsplattform und Gemeinschaft ethischer Hacker durchgeführt wurde.Die Tests, die darauf ausgelegt sind, Systeme bis an ihre Grenzen zu bringen, wurden mit Leichtigkeit, Geschwindigkeit und ohne Probleme bestanden - ein Beweis für die Enterprise-Grade-Sicherheitsfähigkeiten von Passwork.Wichtige ErfolgeDer Penetrationstest von HackerOne, bekannt für seine strengen und umfassenden Bewertungen, zielte auf kritische Bereiche der Passwork-Infrastruktur ab, um Schwachstellen aufzudecken. Passwork zeigte Widerstandsfähigkeit in allen Bereichen, einschließlich:- Sicherheitsarchitektur der Anwendung: Bewertung der Robustheit des Systemdesigns gegen unbefugten Zugriff.- Schutz vor OWASP Top 10 Schwachstellen: Umgang mit Risiken wie Injection-Angriffen, fehlerhafter Authentifizierung und sensibler Datenoffenlegung.- API-Sicherheit: Sicherstellung sicherer Kommunikationskanäle und Schutz vor API-spezifischen Bedrohungen.- Widerstandsfähigkeit gegen fortgeschrittene Angriffsmethoden: Tests gegen moderne Taktiken wie Privilegieneskalation, Brute-Force und Zero-Day-Exploits."Die Sicherheit unserer Nutzer war schon immer unsere oberste Priorität," sagte Alex Muntyan, CEO von Passwork. "Das Bestehen der strengen HackerOne-Pentests mit Leichtigkeit und Geschwindigkeit ist ein Beweis für die Stärke unserer Sicherheitsarchitektur. Dieser Erfolg zeigt, dass Passwork mit Enterprise-Grade-Sicherheit ausgestattet ist, um selbst den komplexesten Bedrohungen entgegenzuwirken."Über HackerOne-TestsHackerOne ist die weltweit größte Plattform für die Koordinierung von Bug-Bounty-Programmen und Penetrationstests, auf die Branchenführer wie Google, Microsoft, Goldman Sachs und Dropbox vertrauen. Die Penetrationstests werden von einer geprüften Gemeinschaft von Elite-Ethik-Hackern durchgeführt, die Anwendungen über eine breite Angriffsfläche bewerten und sich auf reale Szenarien konzentrieren, um maximale Sicherheitsbereitschaft zu gewährleisten.Ergebnisse und PerspektivenDie einwandfreie Leistung von Passwork im Pentest ermöglicht es dem Unternehmen:- Kunden ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz zu garantieren.- Internationale Informationssicherheitsstandards zu erfüllen und zu übertreffen.- Vertrauen bei Nutzern und Unternehmenspartnern zu stärken.- Das Produkt weltweit mit Vertrauen in seine Widerstandsfähigkeit zu skalieren.Weitere Informationen zu den selbstgehosteten Passwortmanagementlösungen von Passwork finden Sie unter https://passwork.pro/de/