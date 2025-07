München (ots) -- "Secrets Declassified mit David Duchovny": Deutsche TV-Premiere ab 30. Juli immer mittwochs um 20:15 Uhr auf The HISTORY Channel sowie im Stream und auf Abruf über HISTORY Play- In der zehnteiligen Doku-Reihe widmet sich Duchovny geheimen US-Regierungsaktivitäten, deren Unterlagen im Lauf der Geschichte freigegeben wurden - von der Air-Force-Basis Area 51 bis hin zu versteckten Bunkern und Atomwaffenstützpunkten.- David Duchovny führt durch das neue Format, zudem ist er Executive Producer.Die Rolle des Special Agent Fox Mulder im Serienerfolg "Akte X" machte David Duchovny zum Weltstar. Zwischen 1993 und 2018 entstanden elf Staffeln, in denen Mulder zusammen mit seiner Kollegin Dana Scully, verkörpert von Gillian Anderson, mysteriöse Fälle zu lösen versuchte. In der neuen Doku-Reihe des HISTORY Channels widmet sich Duchovny nun US-Regierungsaktivitäten, die ursprünglich unter Verschluss gehalten wurden, deren Unterlagen später jedoch freigegeben wurden: von einem geheimen Atomwaffenstützpunkt über die Air-Force-Basis Area 51 bis hin zu verborgenen Bunkern und einem Mordkomplott gegen Castro."Secrets Declassified mit David Duchovny" startet am 30. Juli auf dem HISTORY Channel und ist immer mittwochs um 20:15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung zu sehen. Zudem sind die zehn Folgen im Stream und auf Abruf über HISTORY Play und weitere Plattformen wie WOW bei Sky abrufbar."Mich hat es schon immer fasziniert, mich mit den komplizierteren Aspekten unseres Lebens auseinanderzusetzen und mich auf Gespräche einzulassen, die unter die Oberfläche gehen und spannende, oft überraschende Geschichten zutage fördern", so Duchovny. "Ich freue mich sehr, als Executive Producer und Moderator der neuen Doku-Reihe auf dem HISTORY Channel dabei zu sein, die genau dort ansetzt. Wir erzählen außergewöhnliche Geschichten über bislang geheime Regierungsdokumente, die im Lauf der Geschichte veröffentlicht wurden. Die Reihe macht deutlich: Geheimnisse können aufgedeckt und ungelöste Rätsel tatsächlich gelöst werden."In den vergangenen hundert Jahren hat die US-Regierung Hunderttausende Dokumente freigegeben. Sie betreffen unter anderem geheime Einrichtungen, wissenschaftliche Projekte, Überwachungstechnologien, medizinische Experimente und verdeckte Programme zu Massenvernichtungswaffen.In der neuen Doku-Reihe geht David Duchovny einigen der bizarrsten staatlichen Aktivitäten der Geschichte nach und beleuchtet den aktuellen Wissensstand zu diesen teils bislang weitgehend unbekannten Vorgängen. Jede der zehn einstündigen Episoden enthält Interviews mit Expertinnen und Experten, rekonstruiert die Fälle auf der Grundlage der freigegebenen Regierungsunterlagen - darunter etwa die Hintergründe zur Area-51-Verschwörungserzählung oder die wahre Geschichte hinter dem Oscar-prämierten Thriller "Argo" von und mit Ben Affleck. Zu weiteren Themen zählen das Camp Century, eine geheime Basis für Atomwaffen unter der grönländischen Eisdecke, ein in einem ausgehöhlten Berg versteckter Bunker der US-Regierung und der Versuch der CIA, die Mafia für die Ermordung Fidel Castros zu gewinnen."Secrets Declassified mit David Duchovny" wurde von Nutopia in Zusammenarbeit mit GroupM Motion Entertainment für The HISTORY Channel produziert. Neben David Duchovny fungieren seitens Nutopia Peter Lovering, Jane Root und Simon Willgoss, für GroupM Motion Entertainment Richard Foster und Chet Fenster sowie auf Seiten des HISTORY Channels Eli Lehrer, Mary E. Donahue und Max Micallef als Executive Producer.David Duchovnys neue Doku-Reihe ist Teil der umfassenden Sonderprogrammierung "Der Alien-Sommer", in dessen Rahmen der HISTORY Channel im Juli und August zahlreiche Doku-Formate rund um paranormale und mysteriöse Phänomene zeigt. Neben "Secrets Declassified mit David Duchovny" sind ausgewählte Episoden der Reihen "History's Greatest Mysteries" mit Laurence Fishburne, "The UnBelievable mit Dan Aykroyd", "Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene" und "Alien Hotspots" zu sehen.Weitere Informationen zu The HISTORY Channel sind unter www.history.de, www.facebook.com/HISTORYdeutschland, www.instagram.com/history_de sowie www.youtube.com/historyde zu finden.Pressekontakt:Hearst Networks Germany GmbH & Co. KGNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: +49 (0) 89 208 04 81 16E-Mail: Nicolas.Finke@hearstnetworks.comwww.history.dewww.crimeandinvestigation.dewww.hearstnetworks.deOriginal-Content von: The HISTORY Channel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100017736/100933578