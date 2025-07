-NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT-

Vancouver, BC - 22. Juli 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTC: RECHF | Frankfurt: SL5) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen auf den bevorstehenden Standortbesuch seines technischen Teams auf dem unternehmenseigenen Uranprojekt Yuty Prometeo ("Projekt Yuty Prometeo") im uranhaltigen Paraná-Becken im Südosten Paraguays vorbereitet. Dabei sollen die verfügbaren Bohrkerne im Vorfeld der Erstellung eines ersten NI 43-101-konformen Fachberichts über das Projekt überprüft und analysiert werden.

Abbildung 1: Kernboxen, die während des Standortbesuchs überprüft werden sollen

Abbildung 2: Kernboxen, die während des Standortbesuchs überprüft werden sollen

Die vier Konzessionen - einschließlich der drei Konzessionen unter dem Namen "San Jose" und einer Konzession unter dem Namen "Yuty Ono" - erstrecken sich über insgesamt etwa 90.000 Hektar (222.395 Acres) im Paraná-Becken, das Standort einer Reihe bekannter Uranlagerstätten ist, einschließlich der angrenzenden Lagerstätte Yuty von Uranium Energy Corp. ("UEC"), die eine angedeutete Ressource von 8,96 Millionen Pfund U3O8 enthält.[i]

David Greenway, CEO von Vanguard Mining Corp., sagt dazu: "Nachdem die Uranpreise in den letzten sechs Monaten um etwa 33 % gestiegen sind und der Spot-Preis derzeit bei 78,50 US$ pro Pfund liegt, erfährt der Sektor - angetrieben durch die weltweite Nachfrage nach sauberer Grundlastenergie - einen erneuten Aufschwung. Dies ist ein entscheidender Moment für Uranexplorer, und unser Timing könnte nicht besser sein.

Unser technisches Team bereitet sich auf seinen ersten Standortbesuch vor, um eine Kernprüfung zu absolvieren, was ein wichtiger Schritt für die Erstellung eines ersten NI 43-101-konformen Fachberichts ist. Diese Arbeiten umfassen Kernprotokollierungen, Probenahmen und vorläufige Analysen, um die historischen Daten zu validieren und den Berichterstattungsstandards gemäß NI 43-101 Rechnung zu tragen. Diese frühen Meilensteine sind entscheidend für den Nachweis des geologischen Potenzials unseres Projekts Yuty Prometeo. Unsere Konzessionen befinden sich im uranreichen Paraná-Becken in unmittelbarer Nähe zu einer definierten, mehrere Millionen Pfund schweren Lagerstätte und profitieren von starken geologischen Grundlagen und einer hervorragenden Infrastrukturanbindung. Paraguay ist nach wie vor eines der am wenigsten erkundeten, aber höffigsten Rechtsgebiete für die Uranexploration auf dem amerikanischen Kontinent.

Wir freuen uns darauf, auf den historischen Explorationsarbeiten aufzubauen und moderne Verfahren anzuwenden, um ein unserer Ansicht nach potenziell bedeutendes Uranprojekt in Südamerika zu erschließen."

Über das Projekt Yuty Prometeo

Das Projekt Yuty Prometeo besteht aus vier (4) Konzessionen - drei (3) Konzessionen unter dem Namen "San Jose" und eine (1) Konzession unter dem Namen "Prometeo", die zusammen eine Fläche von rund 90.000 Hektar (222.395 Acres) im uranreichen Paraná-Becken im Südosten von Paraguay abdecken.

Die Konzession Prometeo erstreckt sich über rund 27.666 Hektar (68.368 Acres) und grenzt an das von UEC betriebene Projekt Yuty.

Historische Aufzeichnungen verweisen auf 28 Bohrlöcher mit einem Urangehalt von 0,05 % bis 0,10 % U3O8 auf dem Konzessionsgebiet. Das Unternehmen weist darauf hin, dass diese Ergebnisse historischen Charakter haben und weder vom Unternehmen noch vom qualifizierten Sachverständigen verifiziert wurden.

Daten aus früheren Arbeiten der Anschutz Corporation legen nahe, dass die Konzession Prometeo aus geologischer Sicht im Streichen der angrenzenden Konzession Yuty von UEC liegt.

Die Konzessionen San Jose erstrecken sich über 62.210 Hektar (153.754 Acres) in drei aneinandergrenzenden Claims entlang des Oberperm-Karbon-(UPC)-Kontakts, einer bekannten uranführenden geologischen Struktur, in der das Projekt Yuty sowie die ISR-Projekte Colocel Oviedo von UEC angesiedelt sind2. Die Konzessionen liegen etwa 100 km nordwestlich des Projekts Yuty von UEC bzw. 40 km westlich des Projekts Coronel Oviedo. Eine fahrzeuggestützte radiometrische Untersuchung, die über einem Gebiet von 40 km x 10 km durchgeführt wurde, hat bedeutende Urananomalien in den Konzessionen San Jose abgegrenzt.

Das Unternehmen verfügt derzeit nicht über eine Mineralressourcenschätzung für das Projekt Yuty Prometeo. Ein erster NI 43-101-konformer Fachbericht wird derzeit erstellt.

Hinweis: In der folgenden Abbildung 3 sind die Konzessionsblöcke von Vanguard mit 'Vanguard Mining' beschriftet und mit schwarzen und orangefarbenen Linien umrandet. Die Intensität der radiometrischen Anomalie nimmt schrittweise von gelb über rosa, rot, violett und blau zu.

Abbildung 3: Projektkarte der Konzessionen Yuty Prometeo mit Darstellung des regionalen Straßenzugangs, der Grenzen der Konzessionen San Jose und Prometeo von Vanguard sowie des angrenzenden Projekts Yuty von Uranium Energy Corp. (UEC).

Über das ISR-Projekt Yuty von UEC1

Das ISR-Projekt Yuty von UEC erstreckt sich über etwa 117.359 Hektar (290.000 Acres) im Paraná-Becken, etwa 200 km ost-südöstlich von Asunción, der Hauptstadt Paraguays. Die Region beherbergt mehrere bekannte Uranlagerstätten sowie die brasilianische Mine Figueira. Vorläufige Studien deuten darauf hin, dass sich die Lagerstätte für eine In-situ-Gewinnung (ISR) eignet - die gleiche kosteneffiziente Gewinnungsmethode, die UEC in Texas anwendet.1

Die Explorationsarbeiten bei Yuty wurden 1976 von Anschutz (Denver) in Zusammenarbeit mit koreanischen und taiwanesischen Versorgungsunternehmen aufgenommen. Es wurden Bohrungen über 75.000 Meter niedergebracht, bevor die Arbeiten 1983 aufgrund sinkender Uranpreise eingestellt wurden.

CUE Resources Ltd. erwarb 2006 eine Option auf das Projekt und absolvierte zwischen 2007 und 2010 256 Bohrungen (31.000 Meter) und sicherte sich schließlich sämtliche Eigentumsanteile. UEC erwarb CUE Resources Ltd. im Jahr 2012 und erlangte damit die vollständige Kontrolle über das ISR-Projekt Yuty.

Ressourcenschätzung von UEC

Die aktuelle veröffentlichte Ressource für das Projekt Yuty von UEC beträgt 8,962 Millionen Pfund U308 in der Kategorie angedeutet und 2,203 Millionen Pfund U308 in der Kategorie vermutet. Diese Schätzung wurde in einem für UEC erstellten Fachbericht mit dem Titel "Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA" vom 1. Juli 2022 ausgewiesen.1

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass eine Mineralisierung auf Konzessionsgebieten, die an die Projekte von Vanguard angrenzen, nicht unbedingt auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens schließen lässt.

Über Paraguay

Die Republik Paraguay ist eine aufstrebende Bergbaurechtsprechung im Herzen von Südamerika, angrenzend an Brasilien, Argentinien und Bolivien. Paraguay ist für seine politische Stabilität, sein geringes staatliches Risiko und sein investorenfreundliches regulatorisches Umfeld bekannt. Das Land bietet ein hilfreiches Rahmenwerk für Mineralienexploration und -entwicklung, eine demokratische Regierung, starken Rechtsschutz für ausländische Investoren und hat ein wachsendes Interesse an der Erschließung seines unberührten Mineralpotenzials, vor allem an Uran, Seltenerdmetallen und Basismetallen. Aufgrund großer Ländereien, einer relativ geringen Bevölkerungsdichte und sich verbessernder Infrastruktur entwickelt sich Paraguay immer mehr zu einem geopolitisch stabilen und strategischen Ziel für Bergbauunternehmen, die langfristige Wachstumschancen suchen.

Nicht vermittelte Privatplatzierungen

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption (hierin definiert) eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 12.830.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 0,15 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von bis zu 1.924.500 $ zu erzielen (das "LIFE-Emissionsangebot"). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Aktie") und einem halben übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Abschluss des LIFE-Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Preis von 0,22 $, vorbehaltlich einer Vorverlegung des Verfallsdatums auf 30 Tage nach der entsprechenden Ankündigung, sollte der Kurs der Stammaktien des Unternehmens an fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,32 $ oder mehr betragen (das "Vorverlegungsrecht").

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden behördlichen Vorschriften und in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") steht das LIFE-Emissionsangebot im Rahmen der Listed Issuer Financing Exception gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die "Listed Issuer Financing Exception") Käufern mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, offen. Die Wertpapiere, die im Rahmen der Listed Issuer Financing Exemption angeboten werden, sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen nicht an eine Haltedauer gebunden.

Unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Webseite des Unternehmens unter www.vanguardminingcorp.com kann im Zusammenhang mit dem LIFE-Emissionsangebot ein Angebotsdokument (das "Angebotsdokument") eingesehen werden. Potenziellen Anlegern wird geraten, dieses Angebotsdokument vor einer Investitionsentscheidung zu lesen.

Zusätzlich zum LIFE-Emissionsangebot sieht das Unternehmen die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung von bis zu 2.666.666 Flow-Through-Einheiten (jeweils eine "FT-Einheit") vor, um einen Bruttoerlös von bis zu 400.000 $ zu erzielen (die "gleichzeitige Privatplatzierung" und zusammen mit dem LIFE-Emissionsangebot das "Emissionsangebot"). Jede FT-Einheit besteht aus einer Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens im Sinne des Income Tax Act (Canada) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "FT-Warrant"). Jeder ganze FT-Warrant berechtigt den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung unter Vorbehalt des Vorverlegungsrechts zum Erwerb einer zusätzlichen Non-Flow-Through-Stammaktie des Unternehmens (eine "FT-Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,22 $ pro FT-Warrant-Aktie. Alle Wertpapiere, die im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung begeben werden, sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Im Zusammenhang mit dem Angebot wird das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von bis zu 8 % des Bruttoerlöses zahlen, den das Unternehmen aus dem Verkauf von Einheiten und FT-Einheiten an Zeichner erzielt, die ihm von berechtigten Vermittlern direkt vermittelt wurden. Darüber hinaus wird das Unternehmen an berechtigte Vermittler nicht übertragbare Vermittler-Warrants in Höhe von bis zu 8 % der Anzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Einheiten und FT-Einheiten begeben. In Übereinstimmung mit den Richtlinien der CSE berechtigt jeder Vermittler-Warrant den Inhaber innerhalb eines Zeitraums von achtzehn (18) Monaten ab dem Ausgabedatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Preis von 0,22 $.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem LIFE-Emissionsangebot für die Finanzierung von Explorationsprogrammen auf seinen Mineralkonzessionsgebieten sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Einheiten wird vom Unternehmen für Explorationsausgaben auf den Rohstoff-Claims des Unternehmens in der Provinz British Columbia verwendet werden und stellt "kanadische Explorationsausgaben" im Sinne des Income Tax Act (Canada) dar.

Der Abschluss des Emissionsangebots erfolgt voraussichtlich am oder um den 15. August 2025 und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, wozu unter anderem der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen gehört, einschließlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange (die "CSE"). Außerdem ist der Abschluss des LIFE-Emissionsangebots daran geknüpft, dass das Unternehmen im Rahmen des LIFE-Emissionsangebots einen Mindesterlös von 1.000.000 $ erzielt.

Die im Rahmen des Angebots begebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung von oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, sofern keine US-Registrierung besteht oder eine entsprechende Befreiung von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemeldung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unrechtmäßig wäre, verkauft werden.

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Uranexplorationsprojekte in den Vereinigten Staaten und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, einem Direktor und geologischen Berater des Unternehmens, der ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom gilt aufgrund seiner Funktion als ein Direktor von Vanguard Mining Corp. nicht als unabhängig im Sinne von NI 43-101.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Telefon: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Vanguard widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Vanguard daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Vanguards Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Vanguard erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Vanguard übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

1 Quelle: SEC: Yuty Uranium Project Initial Assessment US SEC Subpart 1300 Regulation SK Report, Paraguay SA

2 Quelle: https://brsengineering.com/wp-content/uploads/2013/09/crescent-resources_-Coronel-Oviedo-43-101.pdf

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80434Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80434&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA9219661076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19659474-vorbereitungen-standortbesuch-ueberpruefung-bohrkernen-projekt-yuty-prometeo-paraguay-vanguard-mining