Es ist eine Nachricht, die das Kräfteverhältnis zwischen der "Old Economy" und der neuen digitalen Finanzwelt eindrucksvoll unterstreicht. Am gestrigen Montagabend war die Marktkapitalisierung von XRP kurzzeitig höher als die des weltbekannten Fast-Food-Riesen McDonald's.Während McDonald's eine Marktkapitalisierung von 211,73 Milliarden Dollar hielt, schoss der Wert von XRP auf beeindruckende 215,5 Milliarden Dollar in die Höhe. Damit katapultierte sich der digitale Token auf Platz 83 der größten ...

