Die Gründe der zahlreichen Bundesstaaten, keine Umsatzsteuer mehr auf Währungsmetalle zu verlangen, sind immer die gleichen. Gold und Silber sind Mittel zum Sparen und der Kauf von Aktien, ETFs oder Anleihen wird ja auch nicht besteuert. Währungsmetalle werden nicht konsumiert, also ist die Umsatzsteuer ungerecht. Die Edelmetallkäufer kaufen meist kleine Mengen, um sich vor Inflation zu schützen. Bisher war es in Connecticut so, dass Käufe unter 1.000 US-Dollar besteuert wurden, größere Käufe blieben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...