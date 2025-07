Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute bleibt es vonseiten der Datenveröffentlichungen ruhig, so die Analysten der Helaba.Zu erwähnen sei allenfalls der Richmond-Fed-Index, der eine Indikation für die derzeitige Stimmungslage im Verarbeitenden Gewerbe der USA gebe. Die Pendants in New York und Philadelphia hätten auf der positiven Seite überrascht - beide Indizes seien deutlich gestiegen und lägen komfortabel im Expansionsbereich. Daher seien die Vorgaben für den nationalen ISM-Industrieindex bis jetzt positiv. Die Zinserwartungen dürften von der Fed-Umfrage aber kaum beeinflusst werden. Marktteilnehmer würden fest davon ausgehen, dass die US-Notenbank die Geldpolitik im Juli nicht verändern und bis zum Ende dieses Jahres das Leitzinsband höchsten zwei Mal um jeweils 25 Basispunkte senken werde. Die Erwartungen seien gedämpft, was mit dem Anstieg der US-Inflation und den zumeist freundlich ausgefallenen Konjunkturzahlen zu erklären sei. Zudem habe sich die Mehrheit der FOMC-Mitglieder zuletzt für eine zunächst abwartende Haltung ausgesprochen. ...

