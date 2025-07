Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu Kursgewinnen gekommen und der richtungweisende Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte die 21- und 55-Tagelinie überwinden, die heute bei 130,00 bzw. 130,33 verlaufen, so die Analysten der Helaba.Weitere Hürden seien bei 130,76, 131,33 und am markanten Juni-Hoch bei 131,95 zu finden. Unterstützungen lokalisieren die Analysten der Helaba bei 129,09 und im Bereich 128,99/97. Vor allem Anleihen mit längerer Laufzeit seien gefragt gewesen, die Renditen seien deutlich gesunken und der Trend zur Kurvenverflachung habe sich fortgesetzt. ...

