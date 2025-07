Mülheim an der Ruhr (ots) -Passend zur Ferienzeit und den wieder steigenden Temperaturen lässt ALDI SÜD die Preise schmelzen. Ab sofort sind ausgewählte Eisprodukte der Eigenmarke MUCCI und Sonnencreme von LACURA um bis zu 2 Euro dauerhaft günstiger.Eis und Sonnencreme gehören im Sommer einfach zusammen. Umso besser, dass Kund:innen beim Erfinder des Discounts jetzt noch mehr sparen können. Mit den Eigenmarken wie MUCCI und LACURA können sich die Kund:innen jederzeit auf gute Qualität zum besten Preis verlassen.Bei diesen Produkten können Kund:innen bei ALDI SÜD bis zu 2 Euro sparen:- LACURA Sonnenmilch LSF 50 in der 500-ml-Flasche von 8,99 Euro auf 6,99 Euro (- 2 Euro)- LACURA Sonnenfluid Anti Age LSF 30 oder 50 in der 50-ml-Tube von 3,95 Euro auf 2,95 Euro (- 1 Euro)- LACURA Sonnenspray oder Sonnenmilch Sensitive LSF 50 in der 200-ml-Flasche von 5,25 Euro auf 4,95 Euro (- 0,30 Euro)- ALDI SPORTS Sonnenspray Sport LSF 30 oder 50 in der 200-ml-Flasche von 4,45 Euro auf 3,75 Euro (- 0,70 Euro)- LACURA Sonnenschutzpflege, je 200-ml-(Sprüh)flasche von 3,65 Euro auf 3,49 Euro (- 0,16 Euro)- MUCCI Mochi Eis in der 6er-Packung von 3,99 Euro auf 2,99 Euro (- 1 Euro)- MUCCI Nuss-Nougat-Eis in der 470-ml-Packung von 3,49 Euro auf 2,79 Euro (- 0,70 Euro)- MUCCI Soft Ice Cones in der 4er-Packung von 2,29 Euro auf 1,79 Euro (- 0,50 Euro)- MUCCI Eisriegel n der 6er-Packung von 2,49 Euro auf 1,99 Euro (- 0,50 Euro)- MUCCI Eis-Wirbel in der 440-ml-Packung von 2,49 Euro auf 1,99 Euro (- 0,50 Euro)- MUCCI Super Soft Ice Cones in der 4er-Packung von 2,29 Euro auf 1,99 Euro (- 0,30 Euro)- MUCCI Sensation in der 4er-Packung von 2,79 Euro auf 2,49 Euro (- 0,30 Euro)- MUCCI Sticks in der 6er-Packung von 2,79 Euro auf 2,49 Euro (- 0,30 Euro)Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.dePressematerial: aldi-sued.de/presseOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6081561