ARI Motors Industries SE

ARI Motors Industries SE: Testierter Jahresabschluss der operativen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht - deutliche Umsatzsteigerung, positiver Ausblick



22.07.2025

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR ARI Motors Industries SE: Testierter Jahresabschluss der operativen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht - deutliche Umsatzsteigerung, verbesserte Eigenkapitalquote und positiver Ausblick auf das Geschäftsjahr 2025 Borna, 21. Juli 2025 - Die ARI Motors Industries SE (ISIN: DE000A3E5CQ8) gibt bekannt, dass der Jahresabschluss der operativen Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für das Geschäftsjahr 2024 durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer testiert und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurde. Der vollständige Abschluss steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft zum Abruf bereit. Die ARI Motors GmbH entwickelt und produziert elektrisch angetriebene Kleinsttransporter für Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Logistik und kommunale Anwendungen. Das Unternehmen konnte im Geschäftsjahr 2024 seine starke Wachstumsdynamik fortsetzen und wichtige Fortschritte in Bezug auf Profitabilität und Eigenkapitalausstattung erzielen. Ertragslage und Geschäftsentwicklung 2024: Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtszeitraum signifikant um 47,84% auf TEUR 5.501 (Vj.: TEUR 3.721). Trotz eines überproportional gestiegenen Wareneinsatzes (TEUR 3.277; +79,45%) infolge eines veränderten Produktmixes (höherer Anteil margenärmerer Personenfahrzeuge) konnte das Betriebsergebnis um rund 28% auf TEUR 150 (Vj.: TEUR 117) gesteigert werden. Der Jahresüberschuss belief sich auf TEUR 88 (Vj.: TEUR 37). Die Betriebskosten (TEUR 2.187) und Personalkosten (TEUR 1.168) entwickelten sich unterproportional zum Umsatzwachstum. Die Personalkostenquote reduzierte sich von 24,7% auf 20,8%. Bilanzielle Entwicklung und Eigenkapitalstärkung: Das Eigenkapital stieg im Berichtsjahr von TEUR 116 auf TEUR 204, was einer Erhöhung um 75% entspricht. Darüber hinaus wurden Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 2.034 mit einem qualifizierten Rangrücktritt versehen und erfüllen damit handelsrechtlich die Voraussetzungen zur wirtschaftlichen Eigenkapitalzurechnung. Auf Basis dieser Betrachtung ergibt sich eine wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 66,2% (Vj.: 5,0%). Das Gesamtvermögen erhöhte sich vor allem infolge des gestiegenen Umlaufvermögens auf TEUR 3.381 (Vj.: TEUR 2.328). Die Liquidität zum Bilanzstichtag betrug TEUR 17 (Vj.: TEUR 101). Auftragslage und Ausblick: Zum 31.12.2024 verfügte die Gesellschaft über einen gesicherten Auftragsbestand von 202 Fahrzeugen mit einem erwarteten Umsatzvolumen von EUR 4,2 Mio. (Ø ca. EUR 20.800 pro Fahrzeug). Im ersten Halbjahr 2025 erzielte die Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von EUR 1,73 Mio. bei einem ausgeglichenen Ergebnis. Die Nachfrage war insbesondere durch eine abwartende Haltung potenzieller Kunden im Hinblick auf steuerliche Rahmenbedingungen gedämpft. Mit dem Inkrafttreten der im Juni 2025 beschlossenen steuerlichen Sofortabschreibung ("Investitionsbooster") in Höhe von 75% bereits im Jahr der Anschaffung erwartet die Geschäftsführung für das zweite Halbjahr 2025 eine deutliche Belebung der Nachfrage. Für das Gesamtjahr geht die Gesellschaft daher von einer Umsatz- und Ergebnissteigerung gegenüber dem Vorjahr aus. Veröffentlichung und Hauptversammlung: Der vollständige, durch den Wirtschaftsprüfer testierte Jahresabschluss der ARI Motors GmbH ist ab sofort auf der Website der ARI Motors Industries SE im Bereich Investor Relations unter folgendem Link abrufbar: www.ari-motors.com/investor-relations Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE, die für Ende August 2025 am Sitz der Gesellschaft vorgesehen ist, wird in Kürze veröffentlicht. Kontakt für Kapitalmarktteilnehmer:

Investor Relations

ARI Motors Industries SE

E-Mail: ir@ari-motors.com



Ende der Insiderinformation



