Berlin (ots) -Der ACE Auto Club Europa erweitert sein Angebot an Mitgliedervorteilen und startet eine neue Kooperation mit dem Auto-Abo-Marktplatz von FAAREN. Clubmitglieder profitieren ab sofort von einem exklusiven Fünf-Prozent-Rabatt auf die monatliche Abo-Rate bei teilnehmenden FAAREN-Partnern. Damit unterstützt der ACE eine flexible, planbare und nachhaltige Alternative zum klassischen Fahrzeugbesitz oder Leasing.Vorteile eines Auto-AbosBeim Auto-Abo nutzen die Abonnentinnen und Abonnenten ein Fahrzeug für einen monatlichen Festpreis, ohne sich um die Versicherung, Wartung oder Zulassung kümmern zu müssen. Die monatliche Abo-Rate deckt dabei alles außer Tanken beziehungsweise Laden ab. Das macht das Auto-Abo besonders attraktiv für Menschen, die flexibel bleiben, sich nicht langfristig binden oder neue Technologien im Alltag testen möchten. Laufzeiten und Kilometerpakete sind dabei an die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Der gesamte Buchungsprozess und die Verwaltung des Abos finden digital statt."Das Auto-Abo ist eine zukunftsweisende Form individueller Mobilität", sagt Sven-Peter Rudolph, Vorsitzender des ACE. "In Zeiten hoher Restwertrisiken, unsicherer Marktlagen und steigender Preise wünschen sich viele Menschen verlässliche, transparente und flexible Lösungen. Wir freuen uns, dass wir durch die Kooperation mit FAAREN unsere Mitglieder dabei unterstützen können, ihre Mobilität nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten.""Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem ACE - gemeinsam verfolgen wir das Ziel, moderne und nachhaltige Mobilität für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen", erklärt Niels Reimann, Head of Growth bei FAAREN. "Das Auto-Abo ist dafür ein idealer Baustein: Es verbindet Flexibilität, Komfort und Planbarkeit. Für alle ACE-Mitglieder ist das eine großartige Gelegenheit, die Vorteile dieser neuen Mobilitätsform unkompliziert kennenzulernen und direkt zu erleben."Daniel Garnitz, CEO von FAAREN, ergänzt: "Der ACE gehört zu den größten Automobilclubs Deutschlands. Das Engagement des ACE in Bezug auf das Auto-Abo zeigt deutlich, wie stark sich die automobile Landschaft in Deutschland in den letzten Jahren hin zu flexiblen Lösungen verändert hat."